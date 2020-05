Hace unos días le pregunté a mamá por qué no pasaba la cuarentena acompañada por sus hermanas: “Nooo, tu tía (por Chabela) no respetó nunca nada, mirá si va a respetar la cuarentena, va a los chinos, se inventa mandados, sale a la calle si ninguna razón real, no, no, no, ya sabés cómo es”, afirmó sin dudarlo ni un segundo. Creo que exagera un poco, pero es cierto que si a una de las tres hermanas le cabe el sayo de rebelde, de bohemia, sin lugar a dudas es a ella, que crío a cuatro hijos prácticamente sola y siempre tuvo lugar para alguien más.