Las autoridades de El Salvador fortalecen la regulación del turismo de aventura ante el aumento de visitantes

El Gobierno de El Salvador implementa un instructivo que obliga a las empresas a presentar planes de seguridad en turismo de aventura. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El Gobierno de El Salvador ha impulsado nuevas medidas para garantizar la seguridad en el turismo activo y de aventura, tras registrar un crecimiento destacado en la llegada de visitantes internacionales.

La Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y Protección Civil presentaron este martes un instructivo que establece los lineamientos para que las empresas del sector ofrezcan servicios seguros tanto a salvadoreños como a extranjeros.

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Según información difundida por la Secretaría de Prensa de la Presidencia, la directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, informó que el país cerró 2025 con 4,1 millones de visitantes internacionales, superando las cifras previas a la pandemia, que oscilaban entre 2,6 y 2,9 millones de personas.

“La meta de este año es recibir 4,2 millones de visitantes internacionales, ya llevamos 1,7 millones hasta abril. Si seguimos así, seguro vamos a superar las proyecciones”, afirmó Durán, quien destacó que El Salvador ya supera a destinos como Costa Rica y Panamá.

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El Salvador registró en 2025 un crecimiento superior al 4% en la llegada de turistas extranjeros, según el Ministerio de Turismo. Los ingresos por turismo superaron los 3,600 millones de dólares y el promedio de estadía alcanzó 7.7 noches, uno de los más altos de la región.

El Gobierno de El Salvador implementa un instructivo que obliga a las empresas a presentar planes de seguridad en turismo de aventura. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

ONU Turismo reconoció a El Salvador como el segundo país con mayor crecimiento turístico a nivel global y lo distinguió como el primer destino “Family Friendly” del mundo. Además, el país será sede del Día Mundial del Turismo 2026. El Salvador también subió 38 posiciones en el Global Soft Power Index de Brand Finance, ubicándose en el top 10 de América Latina.

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El auge del turismo activo, que incluye actividades como puenting, canopy, salto en paracaídas y jetski, responde a una preferencia creciente de quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza. “Después de la pandemia, la gente ya no busca lugares cerrados, sino que experiencias que conecten con la naturaleza. Tenemos más de 45 empresas que ya están ofreciendo el turismo activo”, señaló Durán.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó que el nuevo instructivo recoge la normativa vigente en materia de Protección Civil y Turismo, y ha sido elaborado junto con el Ministerio de Turismo (MITUR), Corsatur, el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) y el Cuerpo de Bomberos.

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“El propósito de este instructivo es procurar un entorno seguro, que se respeten las normas de seguridad”, dijo Amaya, quien añadió que se realizó un análisis de normativas internacionales para adaptar las mejores prácticas al contexto salvadoreño.

Los ingresos turísticos en El Salvador en 2025 cruzaron los 3.600 millones de dólares, con un promedio de estadía de 7,7 noches. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Las empresas de turismo activo disponen ahora de 45 días para presentar sus planes de seguridad, los cuales serán supervisados en varias etapas por las autoridades. Según el Gobierno de Nayib Bukele, estas acciones buscan fortalecer la confianza en la oferta turística del país, tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

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“Estamos en un país seguro, porque ya no tenemos pandillas, pero también dentro de los establecimientos tenemos que dar la certeza que las prácticas sean seguras para todas las familias. Invitamos a las empresas turísticas a que se inscriban y sigan los pasos. Nosotros los vamos a ayudar”, concluyó Durán.