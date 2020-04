“Me llamó el jefe de cirugía torácica de la principal institución académica de España, he hablado con un tipo en Italia y estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que han hecho allí, incluso un amigo de otro hospital me llamó y me dijo: ‘He oído que estás haciendo traqueotomías, ¿qué demonios estáis haciendo?’”, contó el médico.