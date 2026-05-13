Gobierno y empresa privada buscan consensos para enfrentar crisis energética en Honduras

Gobierno y sector privado sostuvieron una reunión para analizar la situación del sistema eléctrico nacional. (FOTO: COHEP)

El Gobierno de Honduras sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE) y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) para abordar la situación actual del sistema eléctrico nacional y discutir posibles soluciones a los principales retos que enfrenta el sector energético del país.

El encuentro, informado por la Presidencia de la República, se desarrolló como parte de los esfuerzos impulsados por la administración del presidente Nasry Asfura para fortalecer el diálogo entre el sector público y privado en temas considerados estratégicos para la economía nacional.

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Según el comunicado oficial, durante la reunión se analizaron distintos desafíos financieros, operativos y estructurales que afectan el funcionamiento del sistema eléctrico hondureño, además de evaluar medidas orientadas a garantizar la continuidad y estabilidad del servicio energético.

Las autoridades destacaron que el objetivo principal es avanzar en acciones de corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer el sistema eléctrico y responder a las necesidades de la población, el sector productivo y la inversión privada.

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“Se continúa impulsando las soluciones necesarias para garantizar la estabilidad, sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico en beneficio de la población, la inversión y el sector productivo del país”, indicó la Presidencia en su pronunciamiento.

El sistema energético hondureño enfrenta retos estructurales y de sostenibilidad. (FOTO:Diario Paradigma)

Durante el encuentro, representantes del Gobierno y del sector empresarial coincidieron en la necesidad de mantener espacios permanentes de diálogo y coordinación para construir consensos que permitan enfrentar los problemas históricos que afectan al sistema energético nacional.

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La situación energética continúa siendo uno de los temas más sensibles para Honduras debido a las dificultades relacionadas con generación, distribución, pérdidas económicas, infraestructura y sostenibilidad financiera.

En los últimos años, distintos sectores empresariales han expresado preocupación por los impactos de las fallas en el suministro eléctrico sobre la actividad económica, especialmente en industrias, comercios y pequeñas empresas que dependen de un servicio estable para mantener sus operaciones.

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A esto se suman las dificultades financieras que enfrenta el sistema eléctrico, situación que ha provocado debates constantes sobre la necesidad de modernizar la red energética nacional y fortalecer los mecanismos de inversión y generación.

En ese contexto, el acercamiento entre el Gobierno, la AHPEE y el COHEP fue interpretado como una señal de apertura para construir acuerdos conjuntos que permitan atender las demandas del sector energético y garantizar condiciones más favorables para el crecimiento económico del país.

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Representantes de la AHPEE y el COHEP participaron en el encuentro con autoridades gubernamentales. (FOTO: COHEP)

La Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica representa a empresas vinculadas a la generación de energía, mientras que el COHEP agrupa a diversos sectores empresariales que históricamente han planteado la necesidad de fortalecer la estabilidad energética para mejorar la competitividad nacional.

Durante la reunión también se discutió la importancia de impulsar medidas que permitan mejorar la eficiencia operativa del sistema y avanzar en proyectos orientados a garantizar un suministro energético más confiable y sostenible.

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Las autoridades señalaron que el fortalecimiento del sistema eléctrico es fundamental para promover la inversión extranjera, impulsar el desarrollo industrial y generar condiciones que favorezcan la creación de empleo en el país.

El fortalecimiento energético es considerado clave para atraer inversión y generar empleo. (FOTO:El Heraldo)

Asimismo, destacaron que el trabajo conjunto entre Gobierno y empresa privada será clave para enfrentar los desafíos que actualmente afectan al sector y avanzar hacia un modelo energético más moderno y eficiente.

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Finalmente, la Presidencia reiteró que este tipo de encuentros buscan construir consensos y mantener una coordinación constante entre los diferentes actores involucrados en el sistema eléctrico nacional, con el propósito de asegurar un servicio más estable y sostenible para Honduras.