“¿Sabés qué me sorprende? —me pregunta— Que muchos medios locales, aquí en Córdoba, me hayan hecho notas por lo que hice, me asombra porque me doy cuenta que ser solidario sigue siendo noticia porque no es algo habitual, que se sigue viendo como algo raro. A mi no me importa hacerme conocido, deseo que esto sea contagioso porque ¿sabés qué me da pena? Ver que pese a lo que estamos pasando sean pocas las personas solidarias”.