La joven habla desde el dolor por lo que está viviendo. “Ahora lo puedo contar más tranquila: mis padres prácticamente me echaron de mi casa. Antes apenas podía hablar de este tema, pero ahora estoy entera. Estuve mal porque no sabía cómo hacer por no tener lugar en Chaco y no es fácil estar instalada en casa de una compañera que de todo corazón me da un lugar para vivir. Pero la situación me angustia porque ¿cómo se hace un mes para estar así? Seguramente esto se prolongue porque la gente no se cuida. Veo que mucha gente en la calle, en grupo, que caminan de la mano, que anda con criaturas... Veo que muchos no están respetando el aislamiento ¿y las autoridades dónde están? Esto que pasó en los bancos no lo entiendo. ¿Por qué no pusieron horarios para atenderlos? No se los cuidó y no se cuidan, y me apena mucho porque sé lo que puede pasar. Entonces es ahí cuando te das cuenta de que importa más la economía que la salud. Y esto no lo digo porque trabajo en la salud sino porque me duele que la gente crea que es más importante la plata que su salud”.