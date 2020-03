Claudia se trabaja para una fábrica que hace cartucheras y mochila. Ahora lo hace desde su casa y se reparte el día para no dejar de lado su tarea solidaria. “Yo tomé la decisión de seguir cocinando y seguir ayudándolos. Hasta que esto pase nos manejaremos de esta manera” , cuenta, hace una pausa para tomar aire y dice: “Este comedor era para los chicos, pero vienen las madres que no tienen para comer, vienen personas grandes, abuelitos, que viven solos y tampoco tienen... No les niego la comida, por eso siempre trato de hacer un poco más, pensando en ellos”.