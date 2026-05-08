Dolor en Misiones: una bebé de tres meses murió por la caída de una rama seca de un árbol

El dramático episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio

Una bebé de 3 meses, identificada como Yenifer Milagros Batista, murió ayer por la noche luego de que una rama de árbol seco se desprendió sobre una vivienda en el Paraje Dos de Abril, localidad de El Soberbio, provincia de Misiones.

El triste episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio.

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El informe médico policial determinó que la menor presentaba traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo en lesiones coincidentes con el impacto del incidente.

Tras orden judicial, el cuerpo fue entregado a los familiares de la víctima para la realización del sepelio.

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Cuatro heridos en Las Flores por el temporal

Un tornado generó serios destrozos en el paraje Harosteguy, en el partido bonaerense de Las Flores, y dejó a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico durante la jornada del último miércoles.

La magnitud de este fenómeno climático, que impactó en una zona rural a 12 kilómetros del casco urbano, se reflejó en la destrucción total de una vivienda de material antiguo.

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Matías Pais, segundo jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, confirmó en TN que la alerta por la emergencia se recibió a las 18:25 y motivó un despliegue inmediato de brigadistas y servicios de salud, quienes al arribar hallaron un escenario de desolación total. “La casa era de material, de construcción vieja. El viento arrasó el monte y todo lo que había. Es una zona de destrucción total, nunca vi algo así”, explicó Pais, resaltando la gravedad del episodio.

El testimonio del padre de la familia que perdió la casa por el tornado en Las Flores

El colapso de la vivienda provocó que una familia integrada por tres adultos y un menor quedara atrapada bajo los escombros. Tras la intervención de los equipos de rescate, las cuatro personas fueron evacuadas y trasladadas al hospital local, donde permanecen en observación con politraumatismos pero se encuentran fuera de peligro, según detalló Pais.

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El bombero además detalló que aunque no se dispone de registros sobre la velocidad exacta del viento, la zona de afectación fue rural y el fenómeno pasó “muy cerca” del casco urbano. Si hubiese llegado a la región más habitada podría haber sido un desastre.

Matías Pais, Segundo Jefe de Bomberos de Las Flores, relató cómo fue el tornado que destruyó una vivienda e hirió a cuatro personas (TN)

El operativo, desarrollado contra reloj, fue acompañado por el corte del suministro eléctrico en sectores rurales como Pardo y El Trigo, una medida coordinada con la Cooperativa de Electricidad de Las Flores y el personal de emergencia, aclarando que la empresa provincial TRANSBA S.A. fue la responsable de ordenar la suspensión, para resguardar la seguridad en el área donde operaban los bomberos voluntarios.

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Automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 3, en las inmediaciones de Las Flores, captaron imágenes de una columna descendiendo de las nubes en plena tormenta, generando un fuerte impacto visual y confirmando la presencia de un tornado.

El tornado que azotó un paraje rural en Las Flores

El fenómeno, ocurrido en medio de un persistente temporal que afectó a la región, mantuvo a la ciudad bajo alerta naranja por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Las fotografías y videos rápidamente se difundieron en redes sociales e incrementaron la preocupación de la comunidad, sumándose a los reportes oficiales.