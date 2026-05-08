Sociedad

Dolor en Misiones: una bebé de tres meses murió por la caída de una rama seca de un árbol

El desprendimiento ocurrió durante el temporal de anoche en una vivienda del paraje Dos de Abril, en la localidad de El Soberbio. La menor presentó traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo

Guardar
Google icon
Tragedia en Misiones: una beba de 3 meses murió tras la caída de una rama sobre su vivienda
El dramático episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio

Una bebé de 3 meses, identificada como Yenifer Milagros Batista, murió ayer por la noche luego de que una rama de árbol seco se desprendió sobre una vivienda en el Paraje Dos de Abril, localidad de El Soberbio, provincia de Misiones.

El triste episodio ocurrió mientras la bebé permanecía con su madre de 18 años dentro del domicilio.

PUBLICIDAD

El informe médico policial determinó que la menor presentaba traumatismo encéfalo craneano con fractura de cráneo en lesiones coincidentes con el impacto del incidente.

Tras orden judicial, el cuerpo fue entregado a los familiares de la víctima para la realización del sepelio.

PUBLICIDAD

Cuatro heridos en Las Flores por el temporal

Un tornado generó serios destrozos en el paraje Harosteguy, en el partido bonaerense de Las Flores, y dejó a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico durante la jornada del último miércoles.

La magnitud de este fenómeno climático, que impactó en una zona rural a 12 kilómetros del casco urbano, se reflejó en la destrucción total de una vivienda de material antiguo.

Matías Pais, segundo jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Las Flores, confirmó en TN que la alerta por la emergencia se recibió a las 18:25 y motivó un despliegue inmediato de brigadistas y servicios de salud, quienes al arribar hallaron un escenario de desolación total. “La casa era de material, de construcción vieja. El viento arrasó el monte y todo lo que había. Es una zona de destrucción total, nunca vi algo así”, explicó Pais, resaltando la gravedad del episodio.

El testimonio del padre de la familia que perdió la casa por el tornado en Las Flores

El colapso de la vivienda provocó que una familia integrada por tres adultos y un menor quedara atrapada bajo los escombros. Tras la intervención de los equipos de rescate, las cuatro personas fueron evacuadas y trasladadas al hospital local, donde permanecen en observación con politraumatismos pero se encuentran fuera de peligro, según detalló Pais.

El bombero además detalló que aunque no se dispone de registros sobre la velocidad exacta del viento, la zona de afectación fue rural y el fenómeno pasó “muy cerca” del casco urbano. Si hubiese llegado a la región más habitada podría haber sido un desastre.

Matías Pais, Segundo Jefe de Bomberos de Las Flores, relató cómo fue el tornado que destruyó una vivienda e hirió a cuatro personas (TN)

El operativo, desarrollado contra reloj, fue acompañado por el corte del suministro eléctrico en sectores rurales como Pardo y El Trigo, una medida coordinada con la Cooperativa de Electricidad de Las Flores y el personal de emergencia, aclarando que la empresa provincial TRANSBA S.A. fue la responsable de ordenar la suspensión, para resguardar la seguridad en el área donde operaban los bomberos voluntarios.

Automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional 3, en las inmediaciones de Las Flores, captaron imágenes de una columna descendiendo de las nubes en plena tormenta, generando un fuerte impacto visual y confirmando la presencia de un tornado.

Tornado en Las Flores
El tornado que azotó un paraje rural en Las Flores

El fenómeno, ocurrido en medio de un persistente temporal que afectó a la región, mantuvo a la ciudad bajo alerta naranja por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las fotografías y videos rápidamente se difundieron en redes sociales e incrementaron la preocupación de la comunidad, sumándose a los reportes oficiales.

Google icon

Temas Relacionados

El SoberbioParaje Dos de AbrilMisionestemporalrama secaPolicía de Misionesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Quién es el dueño de los 442 kilos de cocaína de la avioneta de Santa Fe?: el misterio del piloto ligado a Sebastián Marset

La PROCUNAR llevó adelante este viernes la audiencia imputativa del caso. Dos fiscales pidieron que ocho detenidos queden presos. Mientras tanto, peritarán celulares en busca de un dato clave

¿Quién es el dueño de los 442 kilos de cocaína de la avioneta de Santa Fe?: el misterio del piloto ligado a Sebastián Marset

“Actuó con saña”: qué reveló la autopsia a la mujer asesinada por defender a su hija de un abusador en Los Polvorines

Se trata del crimen de Yolanda Raquel Cáceres (52), ocurrido el jueves a la madrugada. El acusado es un vecino identificado como Esteban Lorenzo Amarilla (26), quien permanece prófugo

“Actuó con saña”: qué reveló la autopsia a la mujer asesinada por defender a su hija de un abusador en Los Polvorines

Qué cambia para conductores de Uber, DiDi y Cabify en CABA tras el fallo de la Justicia porteña

La sentencia coloca a las plataformas bajo el mismo marco que rige para taxis y remises. Cuáles son las nuevas exigencias

Qué cambia para conductores de Uber, DiDi y Cabify en CABA tras el fallo de la Justicia porteña

Es intendente en Misiones y se volvió viral por su increíble parecido con Lionel Scaloni

Matías Vílchez contó cómo su sorprendente similitud con el DT de la Selección lo convirtió en fenómeno en redes y lo llevó a recibir una propuesta para ser su doble en una publicidad que no llegó a concretar

Es intendente en Misiones y se volvió viral por su increíble parecido con Lionel Scaloni

La provincia de Buenos Aires, bajo alerta: más de 10 municipios suspendieron las clases y esperan fuertes vientos

La decisión responde al empeoramiento del clima pronosticado para las próximas horas. Entre las localidades afectadas se encuentran Mar del Plata, Bahía Blanca y Monte Hermoso

La provincia de Buenos Aires, bajo alerta: más de 10 municipios suspendieron las clases y esperan fuertes vientos

DEPORTES

“Policía de las celebraciones”: una leyenda del Arsenal cruzó a Wayne Rooney por sus dichos sobre los festejos

“Policía de las celebraciones”: una leyenda del Arsenal cruzó a Wayne Rooney por sus dichos sobre los festejos

Los equipos de la Fórmula 1 apuestan por la Inteligencia Artificial: cómo la implementan en la competencia

Thierry Henry y Jamie Carragher anticiparon que el Arsenal ganará la Premier League

“Pienso anotar goles”: Christian Pulisic responde a las críticas y defiende su ambición antes del Mundial 2026

Escándalo en la Premier League: un futbolista fue apartado del plantel por supuestos chats con una menor de edad

TELESHOW

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Mirtha Legrand será homenajeada por la corona española: recibirá la Cruz de Oficial de Isabel la Católica

Es cocinero, se animó a vencer sus temores y emocionó a la Mona Jiménez con su gesto

María Belén Ludueña compartió las fotos más tiernas junto a Vito y Jorge Macri y reveló a quién se parece el bebé

Ailín, la hermana de María Becerra, se lanza como cantante: “La vas a romper”

La pregunta de Darío Barassi que incomodó a una participante de Ahora Caigo: “Me quiero ir”

INFOBAE AMÉRICA

La llegada de un Super Niño preocupa a la región por una posible alteración climática

La llegada de un Super Niño preocupa a la región por una posible alteración climática

El embarazo infantil persiste en Guatemala durante 2026, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva

Proponen en Uruguay habilitar la sepultura conjunta de mascotas con sus dueños

Paraguay y Taiwán firmaron acuerdos de cooperación en justicia, ciberseguridad y tecnología

Tres soldados israelíes resultaron heridos por ataques con drones del grupo terrorista Hezbollah: uno está grave