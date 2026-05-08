Crimen y Justicia

“Se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo”: la advertencia que había hecho el papá de Ángel antes del crimen

En las últimas horas se difundió una conversación entre Luis López y la psicóloga que intervino en la revinculación con la madre. En el audio, el hombre cuestionó las condiciones en las que vivía el menor.“Para ustedes es normal que llore”, denunció

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la advertencia que había hecho el papá de Ángel antes del crimen

La representación legal de Luis López, padre de Ángel, el nene asesinado en Comodoro Rivadavia, difundió en las últimas horas un estremecedor audio de una conversación con la psicóloga que intervino en el proceso de revinculación con la madre. En el intercambio, el hombre lanzó una frase que hoy resuena como una advertencia: “Se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo”.

La voz femenina que se escucha en el audio es la de Jennifer Leiva, la psicóloga que elaboró los informes utilizados para revincular al menor con Mariela Altamirano, su madre biológica, hoy detenida con prisión preventiva por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. La misma imputación pesa sobre su pareja, Michel Kevin González.

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La conversación completa dura 24 minutos y corresponde a una reunión entre Leiva y López luego de que el padre se presentara en el nuevo jardín al que asistía el menor, un cambio del que no habría sido informado.

“Él quiere vivir conmigo, no con la mamá”, se escucha decir al papá de Ángel al comienzo del intercambio. Ante eso, Leiva responde con ironía: “Y lo grabaste seguro”, en alusión a un supuesto registro en video de la situación en la institución. López confirmó que así había sido. La reacción de la psicóloga sorprendió al padre: “Amo las situaciones de violencia que generas”, lanzó.

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Una mujer de cabello oscuro y un hombre con camiseta negra, ambos sonriendo a la cámara, con una puerta blanca detrás
Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López.

En otro fragmento, López se mostró molesto con la psicóloga mientras denunciaba que su hijo estaba mal y que no quería vivir con su madre. En ese contexto, lanzó una advertencia estremecedora: “Yo me voy a ir. Ya se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo”. La respuesta de Leiva fue breve y hasta irónica: “Qué miedo”.

El niño de cuatro años murió el pasado 5 de abril en el Hospital Regional. Había ingresado en paro cardiorrespiratorio, con un cuadro neurológico que los médicos calificaron como irreversible. La autopsia registró al menos 21 hematomas a nivel del cuero cabelludo y subgaleales, una hemorragia subaracnoidea cerebral y un edema cerebral difuso con herniación cerebral secundaria.

Las lesiones, según se indicó, eran compatibles con el llamado “síndrome del sacudón”, un mecanismo de maltrato físico en el que el cerebro del niño impacta de forma repetida contra el cráneo al ser sacudido con violencia, con consecuencias que van desde hemorragias hasta daño neuronal irreversible y la muerte.

En estos momentos, Altamirano permanece alojada en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, mientras que su pareja se encuentra en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia.

La denuncia contra la psicóloga

Según pudo saber Infobae, la conversación data de las primeras semanas de diciembre pasado. En las últimas horas, Roberto Castillo, abogado de López, presentó una denuncia contra la psicóloga por violación de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte.

En declaraciones a este medio, Castillo sostuvo que Leiva —además de elaborar los informes— cumplía un rol muy importante en el caso. Según explicó, inclusive fue quien buscó al menor en la casa de su padre y lo trasladó junto a su madre.

La representación del padre de Ángel apunta a las condiciones en las que vivía el menor junto a su madre.

Uno de los audios clave

En una de las grabaciones clave para el caso -adjunta al comienzo de esta nota- se escucha cómo la psicóloga cuestiona al papá de Ángel por ir a verlo a la escuela.

Leiva: Te citamos justo porque el otro día nos habían llamado de la escuela. Entonces, un poco para saber qué es lo que está pasando.

López: Me fui al jardín a ver a mi hijo.

Leiva: Bien. ¿Y por qué fuiste a verlo allá?

López: ¿En dónde lo voy a ver si no es en el jardín? Yo no tenía ninguna perimetral ni nada. Entonces, me asesoré muy bien como para ir a verlo. Y me fui a verlo.

Leiva: ¿Y qué pasó?

López: Y no lo vieron en la situación que él está. Aparte que él quiere vivir conmigo, no con la mamá.

Leiva: Y lo grabaste, seguro.

López: Grabé todo, todo, todo.

Leiva: Amo las situaciones de violencia que generas. Eso se llama revictimización.

marcha en el obelisco para pedir justicia por el crimen de angel, el nene de Comodoro Rivadavia
Luis López, el papá de Ángel.

“Están esperando que lo maten”

En otro fragmento de la larga conversación se escucha el siguiente intercambio.

Leiva: ¿Y por qué fuiste a buscar al nene?

López: Porque quiero estar con mi hijo.

Leiva: Te vuelvo a preguntar. ¿Por qué te llevaste al nene del jardín?

López: Yo no me lo llevé al nene del jardín.

Leiva: Estaba en tu casa.

López: Y sí, pero me fui a buscarle y, bueno, le digo “vamos a pasear un ratito”, nos fuimos a la casa y compartimos e íbamos a volver. Nada más. ¿Qué hay de malo en eso? Si no teníamos perimetral ni nada. Lo único que yo no podía hacer era llevármelo yo a mi hijo y que él quede en mi casa.

Algunos de los carteles que la familia pegó en Comodoro Rivadavia (Facebook: Lara Millán)
Algunos de los carteles que la familia pegó en Comodoro Rivadavia (Facebook: Lara Millán)

Leiva: No podías llevártelo sin autorización de Mariela. Lo mismo, esto lo tienen que arreglar ustedes con abogados porque ahora es más problema.

López: No es problema. O sea que esto es normal para ustedes: que el nene llore, que no quiera ir con su mamá, que no quiera vivir…

Leiva: No es normal que vayan a la escuela a buscar a los nenes o que intenten verlos ahí.

López: Yo me fui a ver a qué colegio se iba mi hijo. Porque ustedes me dijeron que él iba al colegio donde yo lo mandé antes y no, no estaba ahí.

Leiva: Nunca te dijimos eso.

López: Yo agarré y fuimos y lo buscamos. Lo buscamos a Ángel y estaba allá arriba. Me fui, me presenté normalmente, le dije “yo soy el papá de Ángel Nicolás”, me pidió todos mis datos como para verificar, y ahí me retiré. Encima está en el acta que yo le dije que no quería ver al nene ahora.

López: Yo me voy a ir. Ya se van a dar cuenta cuando maten a mi hijo.

Leiva: Qué miedo.

López: Están esperando que le caguen matando a mi hijo y ahí se van a dar cuenta.

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