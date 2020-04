“La pandemia, como a tantos, me afecta gravemente en lo económico. Debido a que el 80% de mis ingresos son autónomos, soy monotribusta en los consultorios y centros de estéticas que obviamente están cerrados desde el inicio de la cuarentena obligatoria. Me es imposible sostener mi economía con sólo el 20 % de mis ingresos, que todavía cobro por el trabajo de guardia que hago en una salita municipal. No sé cómo sobrevivir, sobre todo porque soy una mamá divorciada con dos niñas de 10 y 15 años a cargo, y sin ninguna cuota alimentaria que me colabore con ese manutención. Siento que mi situación no está contemplada por el Estado de ninguna manera”, se angustia.