Haydée Stoppani fundó en 1995 su pequeña textil. Costurera de alma, se dedicó a fabricar ropa para bebés y niños y creó su propia marca, Nubecita. Hoy, a los 75 años, encerrada por la cuarenta, cuenta que siempre pudo enfrentar las crisis argentinas, pero la pandemia del COVID-19 los desmoronó. “Los cheques que depositamos no tienen fondos, tenemos cuentas a cobrar que no sabemos cuándo las vamos a cobrar y un stock enorme de mercadería de invierno que no puede venderse en cualquier época del año. La situación está muy complicada de verdad”, le dice Haydée a Infobae.