“Pero la suerte dura poco en la Argentina ya que entre la inflación y las crisis es muy difícil mantenerse”, reflexiona. La pandemia del coronavirus le pegó muy fuerte, como a tantos otros que no pueden trabajar durante la cuarentena. “Mi actividad se frenó por completo: la semana del 14 de marzo trabajé muy poco y desde el 20 de marzo no trabajo nada. Desde ese momento no tengo ingresos y no los voy a tener hasta tanto no vuelva a trabajar... Si no trabajo no cobro y eso me asusta. ” detalla Víctor. No sabe cómo se va a recuperar de esta situación porque ya viene golpeado del año pasado.