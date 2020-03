En la misma tónica, el Instituto MasCS compartió en la cuenta social de Twitter una serie de recomendaciones para que los varones puedan hacer su aporte a las reivindicaciones de las mujeres, sin descuidar los reparos que se plantean desde el feminismo: “NO haciendo paro ni marchando. No participando de espacios a los que no somos convocados, registrando que NO es NO. Ofreciéndonos a cubrirlas en las tareas que precisen. Escuchando que esperan o necesitan de nosotros. Generando espacios de encuentro, debate, conversaciones entre varones cis sobre las prácticas que reproducimos y hacen a las violencias, opresiones, injusticias y desigualdades contra las que ELLAS y ELLES paran y marcha".