“La cuestión clave fue pensar no solo en lo federal sino también en lo crítico, sensible y poético que es el lugar desde donde las artistas enuncian, en relación a la diversidad no solo como género -la diversidad es una palabra horrible, porque supone aceptar a un otro distinto- pero sí en relación a una pluralidad de voces, de percepciones y de geografías desparramadas, porque hay por lo menos una artista por cada provincia argentina”, contó la curadora.