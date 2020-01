Hay quienes ya destacan que existe una nueva masculinidad. Los medios en el mundo se hacen eco de esta posibilidad, de este cambio que muestra a hombres “más suaves”, “más sensibles”, “capaces de conectar con sus sentimiento”; sin embargo, el sociólogo Tristan Bridges se permite reflexionar en una entrevista a la revista Fucsia, si todo esto sirve: “Ser capaz de llorar en público no ha hecho mucho para desafiar la brecha salarial. Participar más en las tareas de la casa no ha cambiado la realidad de la violencia en contra de la pareja”. El autor afirma que tampoco ha cambiado la situación del hombre como clase privilegiada en la mayoría de las sociedades del mundo, pero lo que destaca como una gran diferencia es que “el privilegio colectivo de los hombres está a la intemperie. Uno de los mayores logros de los movimientos feministas ha sido sacar a la luz no solo la marginación de las mujeres y la desventaja colectiva, sino también el dominio de los hombres. Pensamos que el camino emprendido por las mujeres para nosotros debe ser, no una amenaza, sino una oportunidad. Una ocasión de revisarnos y repensarnos”.