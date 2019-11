En ese sentido, advirtieron que, pase lo que pase, mantendrán su posición actual, nacida de la urgencia, de fabricar su propio remedio : “ Seguimos y seguiremos cultivando como venimos haciéndolo: nuestro dolor no puede esperar. Queremos dejar de ser delincuentes a los ojos de la ley y para eso, necesitamos que la autonomía que tanto nos costó conseguir sea preservada por un Estado que no nos quite la posibilidad de ayudar a nuestres familiares a aliviar sus padecimientos ”.