"Tenemos una ley que no sirve para nada. Necesitamos el aceite y no vamos a dejar de cultivar. La planta es una sola. Hablamos de fumar, del aceite, todo de alguna forma es medicinal. Tengo a Sofía y a Valentina que no están bien, están internadas porque no les llegó el aceite a tiempo. No les tenemos miedo a nada", comentó Gimena Formosa, referente de Mamás que se Plantan, cuyos carteles decían "Por mi hijo voy presa".