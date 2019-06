—¿Todos los días de su vida se pasa?

—Cuando no tengo dolor no me paso. El otro día le regalé a una señora que trabaja en mi casa un aceite que me trajeron a la plaza. En vez de flores o dulces me traen crema de cannabis y aceite (ríe). Fue una persona que no conocía y no volví a ver. Y la señora que trabaja en mi casa tiene una nena con una discapacidad grande de salud, una enfermedad incurable, y me dijo que le iba a empezar a dar, a tomar aceite de cannabis porque una vecina de ella tiene una nena que no hablaba ni caminaba, con estado de discapacidad, y la madre le empezó a dar aceite de cannabis y la nena empezó a hablar de a poquito y a caminar.