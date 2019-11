“Lo leí a las corridas y le pregunté a Vilma (Ibarra, quien es parte de su equipo de transición) ‘¿cómo es esto?’ porque no lo podía creer. Lo que cuenta es tremendo. Cuando terminó el acto me llevaron atrás del escenario y estaba Belén, que no se llama Belén, y solo me daba las gracias y yo no había hecho nada. Pero no es posible que pasen esas cosas, no es posible que la Argentina siga viviendo esas cosas. Y esto no lo digo en contra de nadie, lo digo a favor de todos”, narró Fernández sobre aquella jornada.