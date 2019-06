Fernández pidió "revisar" la política de drogas "porque tal como funciona no funciona y esto que yo digo lo dice Naciones Unidas". Además, el candidato de Frente de Todos aclaró que cuando se manifiesta en favor de cambiar la ley de drogas para no perseguir al consumidor, no se refiere a sustancias consideradas "duras" como la cocaína o las drogas sintéticas: "No hablo de las drogas duras, ni de las drogas artificiales, estoy hablando puntualmente de la marihuana, denominada droga blanda. Es algo que recomienda Naciones Unidas, que lo ha explicado en más de un trabajo en los últimos años".