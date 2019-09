-¿Qué pasa con los enfermos mentales en otros países de la región?



-Es un fenómeno que lamentablemente se reporta en distintos países. En distintos lugares siguen dándose tratamientos a las personas con problemas mentales que no ponen a la persona como el centro de los derechos, no se reconoce su capacidad jurídica, ni se desarrollan tratamientos acordes. Muchas veces esto sucede porque no hay recursos públicos y otras veces lo que hay es un olvido de la sociedad en general o inclusive de sus familiares más cercanos. El de los enfermos mentales es un grupo que lamentablemente está invisibilizado.