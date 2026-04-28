Colombia

Así suena 'Echo', la apuesta multicultural de Daddy Yankee y Shenseea para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Con la producción de Tainy y la influencia de Ibrahim Maalouf, el sencillo se convierte en un puente entre culturas, fusionando sonidos caribeños y latinos para reflejar la diversidad que rodea al torneo futbolístico

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Daddy Yankee ya tiene la canción oficial para el mundial de 2026 y se llama 'Echo' - crédito @fifaworldcup/IG

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene una nueva colaboración oficial y está a cargo de Daddy Yankee y Shenseea que presentan Echo.

La colaboración entre el Big Boss y la artista jamaicana ha dado lugar a una nueva propuesta musical para el próximo encuentro mundialista que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Echo, el tercer sencillo del álbum oficial del torneo, ya está disponible en las principales plataformas digitales y suma un aporte distintivo con su base electrónica así como la fusión de dancehall y reguetón.

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El tema, coproducido por Tainy, Ibrahim Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, integra un fragmento de la canción Red & Black Light de Maalouf, lo que añade matices únicos a la producción.

Bizarrap actuó junto a Daddy Yankee en Madrid
Daddy Yankee pondrá a bailar a los latinos con su lanzamiento de la canción oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito Ben Liebenberg/NFL

La canción ha sido publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings y busca expandir la identidad sonora del álbum, reflejando la conexión entre sonidos caribeños y latinos.

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Sobre el impacto de la música y el fútbol, Daddy Yankee destacó su potencial para “unir el mundo”, enfatizando que ambas disciplinas permiten crear lazos que superan los idiomas y las fronteras. En tanto, Shenseea afirmó: “La música y el fútbol hablan un idioma universal”, y valoró la oportunidad de participar en un proyecto de alcance global.

Influencias y producción del sencillo

Este nuevo sencillo para el mundial de fútbol se distingue por el equilibrio entre el estilo dinámico de Shenseea y la reconocida influencia de Daddy Yankee en el género urbano.

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El boricua sorprendió con esta nueva colaboración musical - crédito Infobae Argentina

Tainy asumió la producción ejecutiva, al igual que en el sencillo anterior, Por Ella, lo que consolida una línea curatorial marcada por la diversidad y la innovación musical.

El álbum oficial y su narrativa cultural

El lanzamiento de Echo sigue a los sencillos Lighter y Por Ella, todos parte de una estrategia para dotar a la Copa Mundial de una banda sonora que represente la diversidad y la energía de los países y culturas participantes.

Con cada nuevo tema, el álbum se va configurando como una experiencia compartida, en la que la música y el fútbol se entrelazan para ampliar el relato del torneo. De esta forma, la Fifa apuesta por una narrativa global donde el deporte y la música funcionan como puentes culturales que acompañan la cuenta regresiva hacia el inicio del campeonato.

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La canción se suma a las dos presentadas anteriormente y con la que se intyensifica la unión de las culturas - crédito @fifaworldcup/IG

Los hinchas colombianos que tendrán transporte gratuito

Los aficionados con entradas para el duelo entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami durante el Mundial 2026 podrán acceder a un sistema gratuito de autobuses para llegar al estadio, según confirmó un vocero del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade a The Athletic.

Esta medida busca garantizar el acceso seguro y ordenado ante el alto flujo de asistentes y contrasta con otras sedes del torneo donde los precios del transporte público serán elevados.

En otras ciudades, los costos de transporte para los partidos del Mundial han generado polémica. Por ejemplo, en Nueva Jersey, el billete de tren ida y vuelta al MetLife Stadium alcanzará los USD 150, una cifra superior al precio habitual.

Personas diversas, algunas con camisetas de selecciones de fútbol, abordan un autobús "Shuttle gratuito" bajo un cielo nublado frente al Hard Rock Stadium de Miami.
Aficionados son recibidos por personal de seguridad al abordar un shuttle gratuito que los lleva al Hard Rock Stadium en Miami para un evento deportivo internacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Boston también presentará tarifas elevadas, con boletos de hasta USD 95 para el traslado al Gillette Stadium. En Miami, en cambio, los poseedores de boletos para los partidos disputados en el Hard Rock Stadium disfrutarán de traslados sin costo adicional, siempre y cuando muestren su entrada verificada en los puntos habilitados.

Para acceder al servicio gratuito, los hinchas deberán presentarse en uno de los cuatro centros de salida designados: Dr. Martin Luther King, Jr. Metrorail Station, Brightline Aventura, Golden Glades Intermodal Station o Seminole Hard Rock Hotel.

Desde esos puntos, el personal del estadio verificará los boletos antes de permitir el embarque y habrá un segundo control al llegar al estadio, asegurando que solo los asistentes registrados utilicen los autobuses.

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