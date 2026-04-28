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Se difundieron las primeras imágenes de la película de Wanda Nara: su flamante rol de actriz en la pantalla grande

Las grabaciones de “¿Querés ser mi hijo?“ se están llevando adelante en Uruguay y salieron a la luz algunas escenas de su debut artístico

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Un hombre con traje oscuro y una mujer rubia con blusa azul se miran de perfil en un salón con poca luz. Una mesa formal con vajilla está difuminada al fondo
Las primeras fotos de Wanda Nara y Agustín Bernasconi en las grabaciones de su película juntos (Agencia de prensa)

El debut de Wanda Nara como protagonista de cine ya tiene sus primeras imágenes oficiales, con el rodaje en marcha de ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que reúne a la mediática junto a Jean Pierre Noher, Charo López y Agustín Bernasconi. Las fotos del set muestran escenas de alto contenido gestual y situaciones que anticipan el tono descontracturado y sentimental de la película, que promete combinar enredos, romance y humor.

La historia sigue a Lucía, el personaje de Wanda, una mujer de 40 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, debe regresar a su antiguo departamento de soltera y reconstruir su vida. En ese proceso conoce a Javier, el vecino de 23 años interpretado por Bernasconi, y le propone que simule ser su hijo para una entrevista laboral. Lo que comienza como una mentira para salir de un apuro se transforma inesperadamente en el germen de un romance, pese a los 20 años que los separan.

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Las primeras fotos del film permiten anticipar la dinámica de la producción y los matices de los personajes. En una de las imágenes, Wanda aparece sentada a la mesa junto a Charo López. La escena transmite complicidad y humor a través de gestos y miradas, aportando una pincelada de lo que será la relación entre ambas dentro de la trama. Otra fotografía muestra a la protagonista con un vestido rosa claro y expresión seria, observando a Jean Pierre Noher en lo que parece una reunión familiar cargada de tensión y expectativa.

Wanda Nara, rubia con top rosa y collar, mira a una mujer morena con top a rayas. Ambas en una mesa con copas. Un mural de fotos de colores en el fondo
En su gran debut estará acompañada por Charo López, Jean Pierre Noher y Agustín Bernasconi
Primer plano de Lady M con el cabello rubio recogido, vistiendo una blusa con estampado abstracto negro y beige, mirando hacia la derecha
Wanda tiene que llevar adelante el rol de Lucía, una mujer de 40 años

La intimidad y la vulnerabilidad del personaje afloran en una tercera imagen, donde la empresaria, en un ambiente cálido, luce un atuendo estampado y una expresión emotiva, anticipando los momentos más personales y sensibles de Lucía. Por su parte, el vínculo con Javier queda reflejado en un plano que reúne a la protagonista y a Bernasconi en una conversación cargada de tensión y química, elemento central del desarrollo de la historia romántica.

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El ambiente de camaradería y trabajo en equipo que caracteriza a la producción se puede ver en una foto grupal tomada en el living de un departamento. Allí el elenco al completó está repasando el guion, comparten risas y muestran una faceta distendida detrás de cámara, lo que sugiere una atmósfera de colaboración y entusiasmo en el set.

El film, que es una remake de una exitosa comedia mexicana, se plantea como una propuesta ágil y fresca. Explora las relaciones intergeneracionales, los enredos derivados de una mentira y la posibilidad de reinventarse después de una crisis sentimental. Las distintas situaciones que atraviesan los protagonistas, tanto en la ficción como en las imágenes ya difundidas, dejan ver que la película combinará emociones, humor y un juego de identidades en clave contemporánea.

Una mujer rubia con blusa rosa y joyas sentada en una mesa, con la mano en la barbilla, mirando a la izquierda. Un hombre senior desenfocado a la derecha. Fondo con arte de mosaico de fotos
Este es el primer trabajo de Wanda para la pantalla grande
Cuatro personas sentadas en un salón, dos hombres y dos mujeres, con un tablero de ajedrez en el centro. Al fondo se ven miembros del equipo de filmación
Wanda Nara, con bata de Hello Kitty, comparte escena Bernasconi, López y Noher (Agencia de prensa)

Las fotos del rodaje no solo sirven como adelanto de la trama, sino que también permiten vislumbrar la construcción visual y la energía que Wanda imprime a su primer protagónico en la pantalla grande. Entre escenas de almuerzos familiares, diálogos cargados de complicidad, situaciones de tensión y momentos de intimidad, ¿Querés ser mi hijo? se perfila como un relato actual donde las segundas oportunidades y los vínculos inesperados serán el motor de la historia.

En paralelo al rodaje a la película,a empresaria también se encuentra filmando una serie vertical junto a Maxi López, su expareja. El proyecto lleva por nombre Triángulo Amoroso y propone una versión ficcionada de la relación que durante años mantuvieron Nara y López, explorando los vaivenes sentimentales y las situaciones que marcaron la historia pública de la pareja, incluyendo el escándalo con Mauro Icardi, por quien la pareja luego llegó a su fin y la mediática contrajo matrimonio.

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