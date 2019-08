El mes pasado Infobae publicó la historia de Stella Maurig, una mamá que apuntó a la ley. "No me dejaron internar a mi hijo y se terminó pegando un tiro", expresó la mamá de David, enfermo dual, adicto y que sufría además dos padecimientos mentales. Su caso -por fuera del hecho particular- volvió a traer el debate sobre la Ley de Salud Mental de 2010, de la que acaban de conocerse los primeros números.