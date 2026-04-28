Simbiontes, la banda de rock conformada por miembros del Inpec y presos de la cárcel La Modelo en Bogotá

Este video documentado por la misma agrupación, muestra el recorrido y la presentación del grupo musical - crédito @Simbiontesoficial / Instagram

En la cárcel La Modelo de Bogotá, una agrupación llamada Simbiontes ha modificado la convivencia diaria de funcionarios e internos al unirlos a través del llamado “rock carcelario”.

Conocida por ser la primera banda mixta de su tipo en Colombia, esta iniciativa apuesta por la música como herramienta de integración y resocialización en un entorno históricamente marcado por la hostilidad, según El País de España.

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Simbiontes fomenta la resocialización al integrar a personal penitenciario y personas privadas de la libertad para crear, interpretar y compartir música dentro del penal.

La banda nació en 2022 por el impulso de Lelio Camacho, guardián del Inpec y músico, quien recibió el apoyo del dragoneante Óscar Betancourt, responsable del área de Creación Artística.

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Un proyecto musical mixto conformado por reclusos y funcionarios favorece la cooperación, reduce tensiones y fomenta la reconstrucción personal mediante la creación de canciones y la realización de presentaciones dentro y fuera del penal - crédito captura de pantalla @Simbiontesoficial / Instagram

“Queremos mostrar que en la cárcel también hay vida, que guardias e internos podemos trabajar juntos, ayudarles a transformar su vida y enseñarles a las personas afuera a que no caigan acá”, firma Lelio Camacho, guardia del Inpec, miembro del equipo de atención psicosocial de la cárcel.

Desde sus inicios, la mitad de sus integrantes son funcionarios y la otra mitad, internos. “Tenemos un lema muy claro: la música libera... La idea es promover la unión, la reducción de la hostilidad, porque el ambiente en la cárcel es pesado entre internos y funcionarios. Nosotros no somos enemigos; estamos juntos porque así nos tocó, nosotros trabajando y ellos pagando su pena. La idea es poder llevarlo de la mejor manera, y la música es de gran ayuda”, explicó Betancourt al medio mencionado.

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Simbiontes promueve una simbiosis real, desafiando la separación entre custodios y reclusos, y propiciando espacios de colaboración. Su repertorio incluye canciones que abordan temas como la superación personal, el amor propio y la esperanza de una vida nueva.

Historia y crisis en la cárcel La Modelo

La cárcel La Modelo, situada en el centro de Bogotá, simboliza la crisis estructural del sistema penitenciario colombiano. Construida entre 1957 y 1960 con capacidad para 2.662 internos, actualmente alberga al menos 4.496 reclusos según cifras oficiales, aunque algunos funcionarios elevan el dato hasta 5.000.

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Una iniciativa de músicos y custodios promueve la ruptura de barreras y el fortalecimiento de la esperanza, mostrando la capacidad del arte para cambiar la convivencia en contextos hostiles - crédito captura de pantalla @simbiontesoficial / Instagram

El hacinamiento, la insalubridad y la violencia han sido constantes; la Corte Constitucional ha declarado reiteradamente el estado de cosas inconstitucional por violación de derechos.

En su historia reciente, La Modelo registra altos niveles de violencia interna, control de facciones armadas y episodios trágicos.

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Destaca el motín de marzo de 2020, motivado por la crisis sanitaria, en el que 23 internos murieron y 83 resultaron heridos. En 2025, un funcionario fue asesinado frente al penal en un episodio ligado al crimen organizado.

Según los integrantes de la banda, estas circunstancias han propiciado un clima de desconfianza crónica, donde la música de Simbiontes representa una forma de resistencia y expresión colectiva.

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Para los miembros de Simbiontes, el proyecto marcó un cambio en sus vidas. Jonathan Pedraza, guitarrista y compositor, quien enfrenta más de una década de condena, expresó al medio citado, que la banda es “como un volver a nacer, un refugio en medio de la tormenta”.

Relató que la creación musical le ayuda a sobrellevar la soledad y la distancia familiar, y sus letras, centradas en la ansiedad y la resiliencia, buscan transmitir superación.

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Miguel Ángel Barrero, saxofonista conocido como El Profe, describió el proyecto como un “bálsamo total”. Gracias al sistema de redención, ha logrado reducir sus 16 años de condena mediante su dedicación a la música y al estudio. Considera que la banda ha sido “una escuela maravillosa para proyectarme a una vida futura”.

Un grupo denominado Simbiontes impulsa la integración dentro del penal bogotano mediante la interpretación conjunta de rock, promoviendo espacios de colaboración y reforzando la convivencia entre ambos bandos en un entorno tradicionalmente conflictivo - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

A su vez, el dragoneante Jeffrey Otavo, baterista, destacó que los prejuicios desaparecen sobre el escenario: “Somos una unión para generar música, en el escenario somos una familia. Rompemos ese muro”.

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El repertorio de la banda incluye siete canciones originales y versiones de temas de rock en español e inglés. Sus letras, escritas dentro de La Modelo, son un canal para compartir vivencias de fortaleza, amor y superación.