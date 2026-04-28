Colombia

Madres de víctimas de falsos positivos criticaron a Paloma Valencia tras nuevas cifras reveladas por la JEP: “Que Uribe sea su ministro es una burla”

La organización social cuestionó las palabras de la candidata presidencial del Centro Democrático, al considerar que el expresidente sea incluido en su eventual gabinete ministerial

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El nuevo balance supera los 6.402 casos inicialmente reportados, ampliando el periodo analizado de 1990 a 2016 - crédito Lina Gasca/Colprensa
El nuevo balance supera los 6.402 casos inicialmente reportados, ampliando el periodo analizado de 1990 a 2016 - crédito Lina Gasca/Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que el número de casos de ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia alcanza 7.837 víctimas, una cifra superior a los 6.402 casos reportados previamente.

Este nuevo balance se debe a la ampliación del periodo analizado, que ahora comprende desde 1990 hasta 2016, según precisó Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas del tribunal de paz.

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La revelación del nuevo registro generó todo tipo de reacciones en diferentes sectores en el país. Mientras que algunos destacaron el dato mostrado por la JEP, otros prefirieron emplear sus críticas a varios dirigentes políticos que han expresado su inconformidad con la labor del tribunal.

Es el caso de la Asociación Mafapo (Madres de Falsos Positivos de Colombia), en la que utilizaron sus redes sociales para cuestionar a Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del partido Centro Democrático, una de las voces férreas contra la jurisdicción, al igual que otros políticos de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

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Acá nos damos cuenta de que no es como decía (Miguel) Polo Polo, como decían otras personas, como dice la señora Paloma (Valencia), de que esa cifra no era viable. Mire, ya la JEP nombró que son más de 7.834 personas. Entonces, esto es una realidad que hay en nuestro país”, comunicó una de las voceras de la colectividad social.

Acto seguido, hizo referencia a una de las propuestas mencionadas por la aspirante de la derecha colombiana en la que, de llegar a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, podría incluir al expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Ministerio de Defensa.

Para Mafapo, de llegar a cumplirse, constituiría una burla a su lucha social. “Mafapo rechaza y ha rechazado siempre de que, como dice la señora Paloma, el señor Álvaro Uribe llegue a ser el ministro de la Defensa. No es justo porque él estaba en ese momento cuando pasó lo que pasó con los falsos positivos”, agregó.

Igualmente, la vocera indicó que “es una falta de respeto con las víctimas de Colombia” y aseguró que podrían sentirse revictimizadas por el Estado.

“No hay derecho de que él siga queriendo mandar el país a través de otra persona. ¿Por qué? Porque somos madres y a nosotras las madres nos dolieron nuestros hijos cuando el Ejército Nacional de Colombia los desapareció y los hicieron pasar por guerrilleros. Y no es justo que todas las víctimas de Colombia nos sigan pisoteando como nos están pisoteando”, puntualizó.

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