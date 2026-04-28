Qué estudian las otras herederas europeas que ocuparán los tronos de sus países como la princesa Leonor: Ciencias Políticas, Derecho y hasta Historia del Arte

Las princesas Amalia, Leonor e Ingrid Alexandra (Instagram / Europa Press)

La elección académica de la princesa Leonor ha situado bajo los focos a las herederas de otras casas reales europeas, cuyos itinerarios formativos revelan una apuesta común por grados universitarios con orientación política, jurídica o estratégica, así como experiencias internacionales en instituciones de reconocido prestigio.

La Casa Real española comunicó el pasado 27 de abril que la princesa Leonor cursará el grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, un programa que comenzará en el tercer cuatrimestre de 2026 y tendrá una duración de cuatro años. Entre los caminos elegidos por otros príncipes y princesas del continente destaca el máster en Políticas Públicas de la duquesa de Brabante en la Universidad de Harvard, y la licenciatura en Derecho de la princesa Amalia de Países Bajos en la Universidad de Ámsterdam.

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El caso de la princesa Leonor no es excepcional en el seno de la realeza europea, donde el perfil universitario de los herederos combina carreras orientadas al liderazgo institucional y la gestión pública, con rotaciones académicas en diferentes países. La infanta Sofía, hermana menor de Leonor, ha seguido una vía similar en el Forward College, vinculado a la Universidad de Londres, con estudios rotativos en Lisboa, París y Berlín, centrados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Amalia de Holanda y sus hermanas

En Países Bajos, la princesa Amalia, primogénita del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, terminó en el verano de 2025 un programa interdisciplinario de Política, Psicología, Derecho y Economía (PPLE) en la Universidad de Ámsterdam y actualmente estudia Derecho en la misma institución, participando además en actividades vinculadas al Estado Mayor de la Defensa.

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Sus hermanas han tomado caminos distintos: Alexia comenzó Ciencias para el Cambio Social en el University College de Londres en 2024, pero tras el primer trimestre optó por cambiarse a Ingeniería Civil, mientras que Ariane, la menor, inició Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft, alineando parcialmente su formación con el interés de su padre, quien además de licenciado en Derecho por Leiden, posee una trayectoria de 20 años como piloto comercial en KLM.

La princesa Alexia, la princesa Ariane y la princesa heredera Catharina-Amalia de los Países Bajos asisten a la celebración del Día del Rey en Dokkum (EFE/EPA/RAMON VAN)

Ingrid Alexandra de Noruega

En Noruega, la princesa Ingrid Alexandra, hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit, reside en Australia para estudiar Ciencias Sociales con especialización en Relaciones Internacionales y Economía Política en la Universidad de Sídney, tras completar 15 meses de servicio militar en el batallón de Ingenieros de la Brigada Norte en el campamento de Sjold. La universidad australiana, donde Ingrid Alexandra cursa un bachelor en Humanidades y Ciencias Sociales, es también sede del prestigioso St. Andrew’s College, donde reside durante su estancia.

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Ingrid Alexandra y Sverre Magnus de Noruega (Reuters)

La heredera de Bélgica y sus hermanos

Por su parte, la princesa Elisabeth, duquesa de Brabante y heredera al trono belga, se licenció en Historia y Política en el Lincoln College, en la Universidad de Oxford, y prosigue su especialización con un Máster en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard.

Su hermano, el príncipe Gabriel, segundo en la línea de sucesión, estudia Ciencias Sociales y Militares en la Real Escuela Militar de Bélgica desde 2022 y participa, desde agosto de 2024, en un programa Erasmus en la Académie Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, de enfoque geopolítico e impartido en inglés.

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La familia real de Bélgica, en imagen de archivo (Reuters)

De los tres hijos de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, el príncipe Emmanuel abandonó sus estudios de Gestión Internacional de Empresas y Marketing en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lovaina tras tres meses, alegando falta de apoyo para su dislexia, y ha optado por formarse en conocimientos empresariales, pero de una manera más práctica.

De Christian de Dinamarca a los más mayores

En el grupo de futuras generaciones de monarcas, el príncipe Christian de Dinamarca, hijo de los reyes Federico X y Mary, se encuentra a sus 20 años en fase de formación militar como recluta en el regimiento de caballería Gardehusarregimentet, y está previsto que inicie estudios universitarios en otoño de 2026 en Reino Unido o Estados Unidos, destinos habituales en la familia real danesa.

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El príncipe Christian de Dinamarca (@detdanskekongehus).

En cuanto a los más veteranos que ocuparán el trono mucho antes que los jóvenes, el príncipe Guillermo de Inglaterra, que ya tiene 43 años, empezó la carrera de Historia del Arte, pero finalmente se cambió y acabó graduándose en Geografía en la Universidad de St. Andrews en Escocia en 2005. Por su parte, la princesa Victoria de Suecia tiene 48 años y estudió en la Universidad de Yale de Estados Unidos, además de cursar algunos años en Francia, y se formó en Ciencias Políticas e Internacionales. Haakon de Noruega, de 52 años, también estudió Ciencias Políticas, pero en la Universidad de California en Berkeley y realizó estudios de Ciencias Sociales en la Universidad de Oslo.