El Gobierno de Guatemala establece mecanismo para fijar tarifas del subsidio a combustibles a partir de hoy

Guatemala lanza un nuevo sistema de subsidios de combustible que garantiza una reducción directa de Q8.00 por galón de diésel y Q5.00 por galón de gasolina, con un fondo de Q2 mil millones y una duración de 90 días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de este martes, el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala implementa un nuevo sistema para la determinación del precio de los combustibles, con el objetivo de que, durante los próximos noventa días, los consumidores perciban una reducción directa en el valor pagado en estaciones de servicio. Según el Diario de Centro América, la medida, respaldada por el Acuerdo Ministerial 189-2026, introduce una metodología basada en precios internacionales y la aplicación inmediata de subsidios para diésel y gasolinas, en respuesta al aumento global de los derivados del petróleo registrado tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel en febrero.

El decreto, aprobado tras superar los 115 votos en el Congreso de la República, destina un fondo de Q2 mil millones y establece un subsidio temporal de hasta 90 días, o hasta agotar dicha partida. La normativa fija un descuento de Q8.00 por galón de diésel y Q5.00 por galón de gasolina regular y superior, de modo que la rebaja queda incorporada en el precio final, eliminando la necesidad de trámites adicionales por parte de los usuarios. La implementación del beneficio es progresiva: algunas estaciones de servicio ya muestran la reducción, mientras que otras lo harán en los próximos días, debido a inventarios adquiridos antes de la vigencia del nuevo sistema, según el viceministro de Minería e Hidrocarburos, Erwin Barrios, citado por el Diario de Centro América.

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El mecanismo de cálculo parte del costo internacional del combustible en el puerto de origen, suma el flete marítimo y añade los gastos de seguro y transporte internacional. Este valor se convierte en quetzales al tipo de cambio vigente para fijar los precios de referencia en terminal (Ex-Rack) y al consumidor final. La cifra se ajusta semanalmente, incorporando impuestos como el IVA, gravámenes específicos a los combustibles, costos de almacenamiento, transporte interno y márgenes de distribución, según lo dispone el Diario de Centro América.

El subsidio de hasta Q8 por galón se reflejará automáticamente en las facturas

La reducción en el precio de los combustibles será percibida directamente al momento de la compra, conforme cada gasolinera agote el inventario previo y despache el producto subsidiado. Como detalló Barrios, el usuario verá reflejado el descuento en la factura, sin necesidad de gestión adicional. El impacto será inmediato en algunas gasolineras y progresivo en otras, de acuerdo con los ciclos de reposición de inventario, asegura el viceministro citado por el Diario de Centro América. El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, explicó que el apoyo fue coordinado en conjunto con el Ministerio de Finanzas Públicas y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), organismo a cargo del monitoreo en tiempo real de las operaciones.

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La Dirección General de Hidrocarburos será responsable de calcular los precios semanalmente para su publicación en las comunicaciones oficiales. A su vez, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), perteneciente al Ministerio de Economía, verificará el cumplimiento de estos parámetros en estaciones de servicio y sancionará cobros injustificados. El acuerdo obliga a los expendedores a exhibir los precios de referencia de manera visible y clara.

Cualquier variación de precios por región dependerá de factores como la distancia entre terminales y estaciones, y se establece una diferencia de Q1.00 por galón entre autoservicio y servicio completo. Los importadores deberán reportar cada compra al Ministerio en un plazo máximo de 24 horas para fortalecer la trazabilidad y evitar distorsiones de mercado, según lo dispuesto en el acuerdo ministerial citado por el Diario de Centro América.

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Ante la entrada en vigencia del subsidio el Ministerio de Energía y Minas público en sus redes sociales, la tabla de precios de referencia de los combustibles al consumidor final con el subsidio aplicado, los cuales estarán vigentes a partir de este martes hasta el 4 de mayo próximo.

Un documento oficial del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala presenta los precios de referencia de venta de combustibles en terminal y al consumidor final, válidos del 28 de abril al 4 de mayo de 2026. (Ministerio de Energía y Minas de Guatemala)

El nuevo sistema busca transparencia y competencia en el mercado de hidrocarburos

Ventura afirmó al Diario de Centro América que el esquema posiciona a los consumidores en un rol activo, al permitirles comparar el precio publicado por el Ministerio con el ofertado por su proveedor, incentivando la competencia. El presidente Bernardo Arévalo confirmó que se evalúan medidas similares para enfrentar el alza del gas propano, vinculado a fluctuaciones mundiales.

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La vigencia de este acuerdo y la metodología que introduce estará limitada al periodo de apoyo temporal establecido en la ley de emergencia, con el objetivo inmediato de mitigar el impacto de las alzas recientes en los precios internacionales del crudo. El sistema de precios regirá en los 22 departamentos de Guatemala y se actualizará cada semana conforme a la dinámica del mercado, garantizando acceso público a dicha información y controles reforzados en puntos de venta.