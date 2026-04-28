La policía y el ejército de Guatemala realizan operativo coordinado en Pavoncito y decomisa marihuana, licor y tecnología

Agentes de seguridad de la Comisaría 12 se preparan para un despliegue, asegurando el orden público en un evento o situación de importancia. (Ejército de Guatemala y PNCdeGuatemala)

Fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron drogas, licor, dispositivos electrónicos y teléfonos móviles el miércoles durante una requisa en el Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito en Fraijanes, según reportó la Policía Nacional Civil.

Entre lo decomisado figuran 45 libras (20.41 kilogramos) de marihuana, una bolsa con presunta cocaína, 1,005 paquetes de papel para forjar cigarrillos, 80 moledores de marihuana, además de 18 pipas y materiales para consumo de estupefacientes.

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El operativo, coordinado con el Ejército de Guatemala y el Sistema Penitenciario, busca reforzar los protocolos de seguridad en los centros carcelarios para prevenir actividades ilícitas y mantener el control interno, de acuerdo con información oficial.

Entre los objetos hallados se encuentran 14 agujas para tatuar, siete teléfonos celulares, cuatro memorias USB, seis tarjetas microSD,21 cervezas, una botella de whisky, una de sidra y 83 cajetillas de cigarrillos. También fueron incautadas dos pesas digitales destinadas presuntamente al manejo de cocaína.

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Las autoridades indicaron que la requisa, realizada en el centro “Reinstauración Constitucional”, tiene como objetivo fortalecer la transparencia institucional y proteger a la población conforme al marco legal vigente.

Oficiales militares exhiben una significativa incautación de narcóticos, alcohol, celulares y parafernalia de drogas durante un operativo en la vía pública. (Ejército de Guatemala y PNCdeGuatemala)

El fin de semana también hubo requisasen cárceles de Guatemala

Un operativo conjunto en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel permitió a la Policía Nacional Civil de Guatemala, el Sistema Penitenciario y el Ejército de Guatemala incautar 49 teléfonos celulares, 18 cargadores, diversa droga y licor clandestino, según un reporte oficial difundido tras la intervención.

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Como parte de la Operación Centinela, el sábado 25 de mayo la Policía Nacional Civil realizó otra requisa en el Centro de Detención de Máxima Seguridad para Hombres Renovación I, en Escuintla, donde incautó ocho celulares, 21 cargadores, un panel solar y un router, además de 104 bolsas y 60 puros de marihuana, dos bolsas con piedras de crack y ocho “colmillos” de cocaína.

Las autoridades informaron sobre el hallazgo en el lugar de 80 cajetillas de cigarrillos, cuchillos, materiales electrónicos y fragmentos de papel con números telefónicos vinculados a posibles víctimas de extorsión.

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Miembros de las fuerzas de seguridad, incluyendo infantería, participan en una operación dentro de unas instalaciones, con varios civiles visibles y uno de ellos siendo atendido por un oficial. (Ejército de Guatemala y PNCdeGuatemala)

En el caso de Cantel, el balance oficial del operativo incluyó cuatro baterías, cuatro auriculares, tres radios Motorola con cuatro cargadores, 11 televisores, 102 bocinas, tres ventiladores y 15 cables para conexiones ilegales. El informe detalló la localización de cervezas de distintas marcas, cajetillas de cigarrillos y licor clandestino, además de diversa cantidad de marihuana, envoltorios con cocaína y piedras de crack.

Desde la Policía Nacional Civil subrayaron la importancia de estos decomisos en el esfuerzo por debilitar las estructuras criminales que operan dentro de los establecimientos penitenciarios: “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar desarrollando operativos interinstitucionales que permitan fortalecer el control en los centros de privación de libertad”, se lee en el comunicado oficial.

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El mandatario guatemalteco defiende la persistencia de operativos en cárceles

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo defendió públicamente la implementación de requisas focalizadas en centros penitenciarios del país, subrayando que es la primera vez que estas intervenciones logran ejecutarse con tal alcance y persistencia.

Arévalo explicó en conferencia de prensa, como recogió el propio Gobierno, que la decisión responde a la necesidad de actuar de forma sistemática ante las graves deficiencias estructurales del sistema carcelario guatemalteco, donde la falta de control histórico permitió la entrada de todo tipo de objetos prohibidos y la existencia de instalaciones insólitas dentro de las prisiones.

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El mandatario enfatizó la magnitud de los hallazgos durante los operativos recientes: destacó el desconocimiento general sobre la gran cantidad de teléfonos móviles hallados en los penales y la aparición de situaciones anómalas, como la existencia de un zoológico y una piscina en “El Infiernito”. Según Arévalo, hasta ahora “nadie entraba” en estos recintos y la falta de supervisión se debía a una lógica tácita de mirar para otro lado.

Los desafíos estructurales y la respuesta oficial

El presidente afirmó que la raíz de “una parte muy importante del problema de la seguridad de los guatemaltecos” se encuentra en la falta de control en las cárceles. Sostuvo la necesidad de acelerar la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad, como el penal de El Triunfo, en Izabal, y el centro de Masagua, ambos diseñados para evitar fallas estructurales que permitan filtraciones y violaciones internas comparables a las detectadas recientemente.

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Arévalo detalló que los equipos intervienen de manera reiterada y persistente, buscan comprender cómo se producen las infiltraciones y refuerzan las medidas preventivas a medida que surgen nuevas formas de burlar la seguridad.

Explicó que las requisas no se realizan en todas las áreas de un penal al mismo tiempo, sino que siguen un enfoque gradual y sistemático: “Cuando hacemos una requisa en la Preventiva de la Zona Dieciocho, no entramos a todo el preventivo de una vez. Generalmente, se entra en una zona.

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A la semana siguiente entramos a otra zona, a la otra semana entramos a otra zona. Por eso ustedes ven que estamos entrando y volviendo a entrar, porque lo vamos haciendo cubriendo todas las zonas de manera sistemática y luego repasamos muchas, muchas de ellas”.

Este sistema considera que la repetición de requisas es la “forma más efectiva para enfrentarlo” y permite responder rápidamente ante intentos continuos de introducir objetos prohibidos: “Si alguien logra meter algo otra vez, se retira inmediatamente, como está sucediendo”.

Persistencia y estrategias para un cambio de paradigma penitenciario

Las requisas focalizadas, según describió el presidente, marcan un antes y un después en la estrategia penitenciaria del país. Por primera vez, se aplica un seguimiento regular y sistemático a los resultados de cada intervención, lo que permite ajustar las prácticas de seguridad y reducir la incidencia de filtraciones en los penales guatemaltecos.

Mientras los nuevos penales y sistemas de control no entren en funcionamiento, las requisas sucesivas seguirán siendo la principal táctica para aislar efectivamente a la población interna y limitar la influencia de las estructuras delictivas desde el interior de las cárceles.