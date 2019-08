Al respecto, Videla contestó que su país tenía un uso pacífico de la energía nuclear, señalando que en aquel momento se estaba utilizando un reactor nuclear, un segundo en construcción y un tercero en etapa de planificación (en la actualidad están en uso Atucha I y II y Embalse de Río Tercero mientras que Estados Unidos tiene 97 usinas). Tras decir esto, el argentino hizo una exposición sobre la materia y sus relaciones con Canadá y la posición de Australia. No rechazó firmar el Tratado pero dijo que su gobierno apenas llevaba 18 meses luego de "su crisis nacional más grave por lo que el gobierno debe tener especial cuidado de no perturbar el progreso hacia la normalidad", de acuerdo al escrito. Dijo también que tan pronto las condiciones lo permitiesen, quizás antes de fin de año, daría una prueba de buena voluntad de su gobierno ratificando la no proliferación nuclear, ratificando el Tratado de Tlatelolco, algo que no hizo y recién se ratificaría en la década del noventa.