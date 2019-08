En esa conferencia, el ex integrante de la CIDH participó de un panel sobre los 40 años de la visita de la CIDH a Argentina -que se cumplen el próximo 6 de septiembre- junto a Graciela Fernández Meijide, ex Secretaria de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), y la periodista Norma Morandini, titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. El panel fue moderado por Jorge Sigal, ex integrante de la APDH y ex Secretario de Medios Públicos de la Nación.