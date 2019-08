La prensa no se ocupó de Raúl, salvo en un artículo de Página 12, donde lo incriminaron como masserista. "No es así. Yo no era masserista. Yo traté de influir para una salida política y no se dio. Llegó el alfonsinismo y fue peor todavía. La cuestión militar en Argentina no está resuelta", dijo Bajczman en 2000, unos años antes de que se derogaran los indultos y las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.