EN VIVO Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Cerro Porteño superó al Junior de Barranquilla por 1-0, en la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores - crédito Club Cerro Porteño

El estadio Jaime Morón de Cartagena será el escenario donde Junior y Cerro Porteño se enfrenten este jueves 7 de mayo de 2026, en el marco de la fecha 4 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

La cita está pactada para las 11:00 p. m. de Argentina y Uruguay, 10:00 p. m. de Chile, y 9:00 p. m. en Colombia, Perú y Ecuador. El encuentro se transmitirá en vivo exclusivamente a través del Plan Premium de Disney+ para Sudamérica.