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EN VIVO Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Los dos equipos se enfrentarán en Cartagena este jueves 7 de mayo de 2026 en el torneo continental, en un duelo que será decisivo para sus posiciones en el Grupo F

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Cerro Porteño vs. Junior
Cerro Porteño superó al Junior de Barranquilla por 1-0, en la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores - crédito Club Cerro Porteño

El estadio Jaime Morón de Cartagena será el escenario donde Junior y Cerro Porteño se enfrenten este jueves 7 de mayo de 2026, en el marco de la fecha 4 del Grupo F de la Conmebol Libertadores.

La cita está pactada para las 11:00 p. m. de Argentina y Uruguay, 10:00 p. m. de Chile, y 9:00 p. m. en Colombia, Perú y Ecuador. El encuentro se transmitirá en vivo exclusivamente a través del Plan Premium de Disney+ para Sudamérica.

12:23 hsHoy

Los equipos llegan con expectativas renovadas tras sus recientes presentaciones en el torneo. La afición de Junior espera una actuación convincente en su estadio, conscientes de la importancia de sumar puntos en casa para mantenerse en la competencia internacional.

El partido entre Junior y Cerro Porteño será clave para las aspiraciones de ambos clubes en la fase de grupos. El Grupo F mantiene una tabla ajustada, por lo que cada resultado podrá definir la suerte de los equipos rumbo a los octavos de final.

Junior de Barranquilla
Junior de Barranquilla ha vivido una de sus peores campañas en la Copa Libertadores en los últimos años, al no ganar ningún encuentro - crédito Junior FC

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