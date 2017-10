"Lo que están haciendo es lo que yo les decía anoche muchachos, al vallar y al convocar a suspender los francos y todo, es una invitación a marchar a los kirchneristas para que se arme quilombo, si no lo hay van a infiltrar para que se arme y decir que fueron estos, los kirchneristas y justo el domingo antes de las elecciones, así que hay que quedarse mosca y no ir a ningún lado. Y los troskos que se hagan cargo, si va el Partido Obrero que se hagan cargo ellos. Pero la realidad es que siguen siendo como siempre funcionales a la oligarquía los troskos, no la entienden nunca.

En fin, hay que quedarse piola en el molde; yo no voy a ir a ninguna marcha… después del domingo puede ser, pero antes del domingo me quedo piolita, piolita, pase lo que pase. Excepto que se pudriera todo, pero eso no va a pasar ahora. Cuando se pudra todo va a ser cuando… yo creo y sostengo que va a ser cuando la "clase mierda" caiga a los quintos infiernos con la crisis de deuda. Ahí se va a pudrir todo como en 2001 o peor. Pero ahora no, ahora es para ser funcional a lo que ellos quieren, que se arme rosca ahora para el domingo.

Así que tranqui. No, no.. hay que dejar que las cosas transcurran y bueno, lamentablemente claro que va a ser el cuerpo de (Santiago) Maldonado, seguro que es, y ellos harán su opereta, y nosotros la desactivaremos como tratamos de hacerlo siempre.

El tiempo corre a nuestro favor y no al favor de ellos. Es así, se van a ir cayendo y yo sostengo que la única que va a quedar en pie en el Congreso es Cristina. A los demás, incluyendo a los nuestros que votaron el ajuste y toda esta mierda, se los van a llevar puestos. Pero todavía para eso falta".