"La organización de la Triple A me la encomendó a mí el señor Jorge Conti, asesor de prensa del Ministerio de Bienestar Social. La Triple A la manejaba el ministro José López Rega, pero su responsabilidad es relativa. También la manejaban sus asesores y sus enlaces. El día 3 de marzo de 1974, Conti me entregó un cheque de 2 millones de pesos, de Sucesos Argentinos (el noticiero del Estado para los cines). Me dijo que guardara el dinero porque tenía que organizar un grupo para una operación comando. El 20 del mismo mes me entregó otro cheque, de 3 millones, de la imprenta que editaba la revista Las Bases (un semanario apadrinado por López Rega). Conti me dijo que ese cheque era para matar al diputado Rodolfo Ortega Peña y al abogado Antonio Tomás Hernández, vicepresidente de la empresa Dicon (Canal 11). Me negué terminantemente, tuve un fuerte cambio de palabras con Conti y decidí alejarme del ministerio", dijo Paino, quien agregaba entre otras tantas revelaciones: "(Conti) me dijo que las armas que usaba la Triple A las traían de Pedro Juan Caballero, Paraguay. Los dólares con que se pagaban las armas (ametralladoras Sten) me los daba el director de Administración del ministerio, Rodolfo Roballos".