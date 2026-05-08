Caso Mateo Pérez: gobernador de Antioquia confirmó que se dirige a Briceño y afirmó que “lo más importante es darles sosiego y certezas a los suyos”

Andrés Julián Rendón atendió el llamado por parte de la madre y el padre de Mateo - créditos John Paz/Colprensa | @AbadColorado/X

El drama que atraviesa la familia de Mateo Pérez Rueda desde el lunes 5 de mayo busca tener un final con las labores para encontrar su cuerpo.

El joven, de 25 años, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Medellín y líder del medio independiente El Confidente, emprendió un viaje desde Yarumal hacia Briceño, en Antioquia. Su objetivo era documentar las causas y dinámicas de la guerra que azota esa región, marcada por la confrontación entre el frente 36 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

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El destino de Mateo, sin embargo, sería trágico y pondría de nuevo sobre la mesa la vulnerabilidad de los periodistas que cubren conflictos armados en Colombia, debido a que (pese a que no se ha confirmado de manera oficial), lo más seguro es que a Mateo lo habrían asesinado.

Debido a las labores que se han enfilado con el fin de recuperar su cuerpo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó minutos antes del mediodía del viernes 8 de mayo que ya se encuentra en camino rumbo a la zona con un solo objetivo: traer consigo el cuerpo.

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El gobernador confirmó vía X que se encuentra en camino a Briceño, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

“Antioqueños: a esta hora voy rumbo a Yarumal. Le he pedido a los papás del joven Mateo Pérez, desaparecido a manos de farc Calarcá, que me reciban”, inicia el mensaje por parte de Rendón en su cuenta de X.

Sobre los posibles móviles, el gobernador afirmó: “Dos caminos para conocer la suerte del estudiante de ciencias políticas: la misión humanitaria o la acción contundente de la Fuerza Pública para que ingrese a la zona”.

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En la parte final de su comunicación, el mandatario regional hizo hincapié en que la misión fundamental es darles algo de tranquilidad a la madre y el padre de Mateo, luego del video que se difundió por parte del fotógrafo Jesús Abad Colorado, en el que ambos pidieron ayuda para ubicar los restos de su hijo.

“Lo más importante es darles sosiego y certezas a los suyos que esperan noticias desde hace 3 días”, cierra el mensaje por parte de Rendón.

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Este fue el llamado al Gobierno nacional que hicieron la mamá y el papá del periodista y estudiante que está desaparecido desde el lunes 5 de mayo de 2026 - crédito @AbadColorado/X

El padre de Mateo Pérez Rueda habló

La imposibilidad de avanzar en la búsqueda ha sido reconocida incluso por la Alcaldía de Briceño.

En un comunicado oficial divulgado el 7 de mayo de 2026, la administración municipal recomendó suspender todas las operaciones de localización en la vereda Palmichal, debido al control de grupos armados ilegales y a los constantes enfrentamientos.

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La misma comunicación señaló a las disidencias del frente 36 de las antiguas Farc como presuntas responsables de la desaparición, reportó Blu Radio.

La situación impide el ingreso no solo de la Policía y el Ejército, sino también de la Defensoría del Pueblo y de entidades humanitarias como la Cruz Roja Internacional. La ausencia de cualquier avance consolidó el sentimiento de desesperanza en la familia de Pérez Rueda.

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Carlos Pérez, padre del periodista, relató en charla con la misma emisora que ha perdido toda expectativa de encontrar a su hijo con vida.

crédito @sermeca/X

“Le aconsejé que no fuera. Y él dijo que tenía que irse porque la Policía estaba allá, el Ejército”, recordó el padre de familia.

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El padre señaló además que los riesgos en la zona hicieron imposible cualquier búsqueda por cuenta propia: “Lo que nos han dicho todos es que no pueden, que no pueden entrar a la zona”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, contactó directamente a Julián Pérez, hermano mayor de Mateo, para coordinar acciones institucionales y conocer los detalles del caso, informó Blu Radio.

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Las labores de investigación cuentan con el acompañamiento de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Policía, instituciones que mantienen comunicación constante con la familia, pero que han sido incapaces de ingresar a la zona por los riesgos existentes.

crédito @sermeca/X

Pérez Rueda cursaba estudios en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional, a la espera de la asignación de sus prácticas profesionales, y dirigía un proyecto periodístico independiente denominado El Confidente.

El relato de un primo del reportero, difundido por Noticias Caracol, resume la impotencia que embarga a los allegados: “Es muy triste que en el país todavía tengamos lugares donde sabemos que una persona desaparecida podría estar y nadie puede ingresar por ella”.