Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición en parque del Infiernillo, en Mazatlán

Una cinta amarilla con la inscripción 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' restringe el acceso a una calle borrosa, indicando un área bajo investigación por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue localizado la noche del jueves en las inmediaciones de un parque infantil ubicado en la colonia Insurgentes, al norte de Mazatlán, Sinaloa, hecho que provocó la movilización de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en un área recreativa situada sobre la avenida Río Grijalva y Juan Pablo II, junto al estero del Infiernillo, una zona de manglares y espacios públicos frecuentados por familias y deportistas en el puerto sinaloense.

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Según la información recabada en el lugar, una persona que paseaba a su perro por el parque observó el cuerpo tirado sobre el suelo y de inmediato realizó el reporte al número de emergencias 911. Tras recibir la llamada de auxilio, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y comenzaron recorridos en el área colindante con el manglar del Infiernillo hasta confirmar la presencia del cadáver.

Los agentes acordonaron la zona mientras esperaban el arribo de peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para levantar evidencias y abrir la carpeta de investigación.

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Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han confirmado si el cuerpo presentaba huellas de violencia. Tampoco se ha determinado oficialmente la causa de muerte, debido al avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado.

Una vivienda modesta en una colonia de Juchitán de Zaragoza permanece acordonada por cinta policial amarilla de 'prohibido el paso' mientras una patrulla estatal y elementos forenses trabajan en la escena durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera preliminar, algunas líneas de investigación apuntan a que podría tratarse de una persona en situación vulnerable o alguien que habría permanecido varios días en el lugar antes de ser localizado. Sin embargo, serán los estudios forenses realizados por el Servicio Médico Forense los que permitan determinar las causas exactas del fallecimiento y la posible identidad de la víctima.

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Personal de Servicios Periciales realizó trabajos de fijación fotográfica, levantamiento de indicios y procesamiento de la escena antes de trasladar el cuerpo al SEMEFO, donde permanecerá en calidad de desconocido mientras continúan las investigaciones.

El hallazgo volvió a generar preocupación entre habitantes de colonias cercanas al estero del Infiernillo, debido a que no es la primera vez que autoridades localizan restos humanos o cuerpos sin vida en esa zona de Mazatlán.

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De acuerdo con antecedentes recientes, el pasado 10 de abril también fue encontrado otro cadáver en las inmediaciones del mismo estero. En aquella ocasión, el cuerpo estaba envuelto en hule negro y fue trasladado al Servicio Médico Forense sin ser identificado.

Vecinos de la colonia Insurgentes han manifestado en distintas ocasiones su preocupación por las condiciones de seguridad en los alrededores del parque y las zonas de manglar, especialmente porque son espacios utilizados diariamente por menores de edad, deportistas y familias.

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La presencia de cuerpos abandonados en áreas recreativas y cercanas a cuerpos de agua ha incrementado la percepción de inseguridad entre los habitantes del sector, quienes han solicitado mayor vigilancia policiaca y recorridos preventivos en el área.

Hasta ahora, la Fiscalía de Sinaloa no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso ni ha dado a conocer avances oficiales sobre las investigaciones.

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