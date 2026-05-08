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Una pareja detenida en la estación de autobuses de Zaragoza al intentar huir al extranjero tras un homicidio en La Almunia

Poco después de la detención, los agentes localizaron el cuerpo de la víctima cerca de una explotación agrícola

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Una pareja detenida en la estación de autobuses de Zaragoza al intentar huir al extranjero tras un homicidio en La Almunia. (Guardia Civil)
Una pareja detenida en la estación de autobuses de Zaragoza al intentar huir al extranjero tras un homicidio en La Almunia. (Guardia Civil)

Un hombre y una mujer, de 35 y 33 años, respectivamente, se encontraban en la estación de autobuses de Zaragoza cuando han sido arrestados este viernes por la Guardia Civil como sospechosos del homicidio de un hombre, cometido en la localidad de La Almunia de Doña Godina. La pareja pretendía abandonar España con destino a Rumanía varios días después de la desaparición de la víctima.

Según han publicado distintos medios locales, los dos detenidos presuntamente mantienen una relación sentimental y están acusados de la muerte de la expareja de la mujer. El cuerpo sin vida del hombre fue localizado horas después de las detenciones en un paraje próximo al presunto escenario del crimen, una zona rural situada entre fincas agrícolas.

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La investigación se inició en la noche del pasado martes, 5 de mayo, cuando la Benemérita tuvo conocimiento de un posible hecho delictivo que hacía temer por la vida de una persona. A partir de ese momento se activó un amplio dispositivo policial para tratar de localizar tanto a la víctima como a los posibles implicados, aunque durante varios días la operación se desarrolló con absoluta discreción.

Detenidos antes de abandonar el país

Las pesquisas llevaron este viernes hasta la estación de autobuses de Zaragoza capital, donde los investigadores localizaron e interceptaron a los sospechosos antes de que pudieran abandonar el país. Ambos fueron arrestados como presuntos autores de un delito de homicidio cuando, presuntamente, se disponían a viajar a Rumanía.

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Poco después de las detenciones, el operativo de búsqueda desplegado en La Almunia de Doña Godina se reforzó con perros especializados en localización de cadáveres, desplazados desde Madrid. Finalmente, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un paraje muy próximo al lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos.

Perros desplazados desde Madrid han localizado el cadáver del hombre víctima de homicidio en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). (Europa Press)
Perros desplazados desde Madrid han localizado el cadáver del hombre víctima de homicidio en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). (Europa Press)

Según ha informado Heraldo de Aragón, el cadáver apareció cerca de una infravivienda o caseta de campo en la que, al parecer, residían los sospechosos. La zona se encuentra ubicada entre explotaciones agrícolas próximas a la carretera de Calatorao y la A-2.

La investigación está siendo dirigida por el Equipo Territorial de Policía Judicial de La Almunia de Doña Godina. En el dispositivo han participado además unidades especializadas de la Guardia Civil, entre ellas el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el Servicio Cinológico, tal y como recoge El Periódico de Aragón.

Según las primeras hipótesis, el crimen podría haberse cometido con un arma blanca, ya que la víctima presentaba lesiones compatibles con un apuñalamiento, un extremo que deberá confirmar la autopsia prevista en el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA).

Coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. (Guardia Civil)
Coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. (Guardia Civil)

El caso ha causado una fuerte conmoción en La Almunia de Doña Godina. Según señaló Aragón Digital, el amplio despliegue policial desplegado durante los últimos días había despertado expectación entre vecinos y conocidos de la zona, aunque apenas habían trascendido detalles de la investigación.

Los dos detenidos permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial ante el Tribunal de Instancia de La Almunia de Doña Godina, mientras la Guardia Civil continúa investigando las circunstancias exactas del crimen y el grado de implicación de ambos arrestados.

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