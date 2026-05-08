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Monster Hunter Stories 3: Lo que hay que saber sobre el Castillo de Azuria

Te contamos los detalles claves de tu base de operaciones en el juego de Capcom

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Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

En Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, tu éxito en las expediciones depende tanto de lo que hacés en el campo como de cómo preparás todo en tu base. El Castillo de Azuria es el corazón de tus operaciones, un lugar central repleto de funciones que, si las dominás, potenciarán enormemente tu aventura.

Tu baúl y personalización

Ubicado frente a tu base en el castillo, el Baúl es mucho más que un simple armario. Es tu centro de control estético y de progreso. Sus funciones esenciales son tu llave para sentir que el personaje es verdaderamente tuyo.

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  • Cambiar tu apariencia: modificá los rasgos físicos de tu Rider que definiste al inicio.
  • Gestionar armaduras: cambiá el color de tus piezas de equipo. Lo más importante es la armadura superpuesta, que altera tu look visual sin afectar las estadísticas de tu equipo real.
  • Vestir a tu compañero: no solo vos tenés que ir a la moda. También podés cambiar el atuendo de tus aliados humanos.
  • Revisar la Galería para revivir escenas clave y consultar el contenido visual que hayas desbloqueado.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

Gestión de Monsties: el corazón de tu equipo en los establos

Los Establos dentro del castillo son el núcleo de tu poder de combate. Gestionar bien a tus criaturas acá marca la diferencia entre ganar o perder un encuentro difícil.

Tus acciones principales en esta área son:

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  • Eclosionar huevos: procesá todos los huevos que recolectaste en las guaridas para expandir tu colección de Monsties.
  • Formar y gestionar tu equipo: decidí qué criaturas te acompañarán en tu grupo activo y organizá a las que quedan en reserva.
  • Realizar el Rito Canalizador: este proceso, que se aprende y ejecuta en la base, te permite heredar genes entre tus Monsties. Es la clave para personalizar sus habilidades y activar poderosos bonos de “bingo” en su cuadro de genes.

Preparación y servicios del castillo

Antes de cualquier misión, tenés que pasar por estos puntos. Son la diferencia entre salir preparado o salir condenado.

  • La Cantina del Montaraz: comer es una estrategia. Cocinar recetas de carne, pescado, verduras o cereales otorga efectos positivos temporales para tu próxima salida. Además, la primera vez que probás un plato, recibís una mejora permanente en tus estadísticas.
  • La Herrería: todo el material que recolectás de los monstruos encuentra su propósito acá. Forjá y mejorá tus armas y armaduras para mantenerte al día con los desafíos.
  • Descanso con Rudy: para avanzar en la historia principal o simplemente recuperar tu energía por completo, hablá con Rudy en la base para descansar.
  • Emporio Melynx: en la plaza del castillo, este comercio especial te permite canjear tus Puntos de intercambio (bronce, plata y oro) por objetos únicos y decoraciones que no encontrarás en otro lado.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom.

No te olvides del viaje rápido y tus bases en el campo

Una función que no podés ignorar es el viaje rápido. Activá la parada “Gatavana: Castillo de Azuria - Plaza” apenas puedas. Esto te permitirá regresar instantáneamente a tu base desde cualquier punto del mapa, ahorrando un tiempo valioso.

A medida que explores, también desbloquearás campamentos (como el de las Cataratas). Estos funcionan como bases secundarias completas, donde tenés acceso a casi todos los servicios del castillo: establo, emporio, cantina y punto de viaje rápido. Usalos para reagruparte sin tener que volver siempre al punto de inicio.

Si querés profundizar tus conocimientos de Monster Hunter Stories 3, en Malditos Nerds tenemos una guía sobre cómo dominar el combate estratégico, y muchas otras más.

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