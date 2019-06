Una semana después del encuentro en Roma, Gelli escribe a Gran Maestre argentino César de la Vega que Cámpora y Perón "no solamente confirmaban lo que habían prometido sino que también pedían una colaboración para el futuro y toda la duración de su gobierno (…) Las cosas se desarrollan como habían previsto, pero debemos operar con diplomacia y política, no solamente para que se cumpla con lo prometido, sino también para consolidar lo que concederán. Sería conveniente que prepararas listas de nombres perteneces a magistrados, militares y médicos, inscriptos o no en nuestra Familia. Vislumbro en esta oportunidad la posibilidad de ubicarnos más en el seno del gobiernos con un número mayor de puestos".