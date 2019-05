Hubo un gran silencio. Los seis se miraron (porque claro, esto de Perón más rico que Creso se metió en muchas cabezas, y sigue estando en muchas cabezas aunque algunos sean hoy 'amigos'), los seis me miraron, decía, después se miraron entre sí y al final asintieron sin palabras. Este punto, mi General, también lo puse sobre el tapete deliberadamente. Porque entiendo que hay que hablar de ciertas cosas para ir limpiando el camino. El hombre que estuvo en Madrid en Abril ya me había dicho que la cuestión de los bienes de Perón 'no iba a ser ningún problema'. Pero como el Justicialismo también tiene 'dos' públicos, preferí tomar el tema delante de nuestros camaradas de La Hora del Pueblo, para que no haya más medias tintas del fruto del pasado. Conclusión: Lanusse también dijo que no iba a haber problemas con los bienes 'anteriores'. Y que se iba a tratar uno por uno los otros casos."