—Sabía nadar lo básico, crol y nada más, pero no tenía la técnica. Siempre nadé, pero debido a mis problemas de columna el traumatólogo me recomendó nadar o hacer yoga de manera regular. Elegí natación porque soy más activa, lo digo sin despreciar las bondades del yoga. Esto pasó en 1996 y ese mismo año en el lugar donde iba se formó el equipo de natación Master, que es para mayores de 25 años. Mi profesor Diego Lunati me invitó a participar y así empecé a competir en pileta y en aguas abiertas, que es lo que siempre me gustó. Desde los 44 años, cuando arranqué, nadé en el Río Paraná, en Mar del Plata, en Villa Gesell, crucé la Laguna de Chascomús y hace dos años a mis compañeros de equipo se les ocurrió participar en una competencia en el Lago Gutiérrez, en Bariloche, pero nos exigían usar traje de neoprene. Nos gustó participar y la experiencia de nadar en medio de esos paisajes y ver los picos de las montañas nevados me entusiasmó. Después de la competencia me quedaron muchas ganas de nadar sin ese traje, en cueros, digamos. Y empecé a buscar grupos en Facebook porque supe que había gente que nadaba como yo quería hacerlo. Así, encontré a los Nadadores de Aguas Frías (NAF) y me contacté con Camilo López, ¡y me contó que había cruzado el Canal de Beagle en verano! ¡Me pareció una cosa re loca y a la vez alucinante! Vi fotos y videos de ellos, muy asombrada porque parecía que estaban en una fiesta. Así que le pregunté a Camilo: ¿Cómo lo hacen? Y respondió: "¡Cualquiera puede hacerlo!" ¡Para qué! ¡Me prendió la mecha!