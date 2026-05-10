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Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes es detenida en Feria Nacional de San Marcos

Martha Elba Dávila Pérez fue retenida tras un presunto conflicto por el pago de una cuenta en un establecimiento; en el lugar también intervino un funcionario estatal identificado como su esposo

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(Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)
(Imagen ilustrativa potenciada con IA | Infobae México)

Martha Elba Dávila Pérez, magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes, fue detenida durante la Feria Nacional de San Marcos tras un presunto conflicto relacionado con el pago de una cuenta en un establecimiento ubicado dentro de la zona ferial, de acuerdo con reportes de medios locales.

Según los reportes sobre el incidente, la funcionaria habría sostenido una discusión con personal del lugar luego de, presuntamente, negarse a cubrir el consumo realizado. Testigos señalaron que durante el altercado se identificó como magistrada.

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En el sitio también intervino Jorge García, identificado como funcionario de la coordinación del gabinete del gobierno estatal de Aguascalientes y esposo de la magistrada.

Hasta el cierre de esta nota informativa, autoridades estatales no han informado oficialmente sobre posibles sanciones administrativas derivadas del incidente.

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La difusión del caso generó atención debido al cargo que ocupa Dávila Pérez dentro del sistema judicial estatal y a las funciones del órgano al que pertenece.

Testigos y medios locales reportaron que la detención de la magistrada habría sido, presuntamente, por negarse a pagar la cuenta de un establecimiento.

La magistrada supervisa conducta de funcionarios judiciales

El Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes —al que pertenece Dávila Pérez— es el órgano encargado de investigar y sancionar posibles irregularidades cometidas por integrantes del Poder Judicial estatal, incluidos jueces y magistrados.

Entre sus funciones se encuentran revisar conductas administrativas, vigilar el cumplimiento de responsabilidades institucionales y determinar posibles sanciones relacionadas con faltas cometidas por funcionarios judiciales.

La creación y fortalecimiento de estos órganos forma parte de las reformas impulsadas en distintos estados para ampliar los mecanismos internos de supervisión dentro de los poderes judiciales locales.

Dávila Pérez , con experiencia en el sistema judicial estatal

Antes de incorporarse al Tribunal de Disciplina Judicial, Martha Elba Dávila Pérez ocupó una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes y participó en la reestructura judicial derivada de la reforma al Poder Judicial local.

Reportes periodísticos locales señalaron que contaba con trayectoria previa dentro del sistema judicial estatal antes de asumir su actual responsabilidad dentro del órgano disciplinario.

En septiembre de 2023 fue designada como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por el Congreso local y posteriormente pasó a integrar el Tribunal de Disciplina Judicial de Aguascalientes.

Además de su actividad jurisdiccional, participó en actividades académicas y de difusión institucional relacionadas con el Poder Judicial estatal.

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