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Peso Pluma se declara fan de Gloria Trevi: “Te admiro y te respeto”

El inesperado encuentro entre ambos artistas en Chicago dejó un momento que no se escuchó durante el concierto y que ahora está causando furor entre los fans

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La cantante fue invitada por el interprete de corridos tumbados durante su show en Chicago (captura de pantalla)
La cantante fue invitada por el interprete de corridos tumbados durante su show en Chicago (captura de pantalla)

El concierto de Peso Pluma en el United Center de Chicago el pasado 8 de mayo no solo sorprendió por la aparición de Gloria Trevi como invitada especial, sino también por las palabras que el intérprete le dedicó detrás del escenario antes de salir ante miles de personas.

La colaboración entre ambos artistas tomó por sorpresa al público cuando interpretaron en vivo “Dr. Psiquiatra”. Aunque Peso Pluma no cantó durante el tema, sí presentó a Trevi entre aplausos y la recibió con un abrazo que encendió el recinto y rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió fuera del escenario. Un video difundido posteriormente mostró el momento en que el cantante expresó la admiración que siente por la intérprete regiomontana en una conversación privada que terminó por emocionar a los seguidores de ambos.

“Te admiro y te respeto”: el mensaje que sorprendió a los fans

Peso Pluma se emociona tras el inesperado dueto con Gloria Trevi en el United Center de Chicago. - (Instagram/ @pesopluma)
Peso Pluma se emociona tras el inesperado dueto con Gloria Trevi en el United Center de Chicago. - (Instagram/ @pesopluma)

En la grabación, Peso Pluma se muestra visiblemente emocionado mientras conversa con Gloria Trevi antes de la presentación. El cantante incluso reconoció la importancia que tuvo la presencia de la artista durante esa noche especial en Chicago.

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“Moría porque vinieras”, se escucha decir en el video. Más adelante agregó: “Yo estoy superagradecido porque te admiro y te respeto, no sabes cuánto”. Las palabras generaron reacciones inmediatas entre usuarios que destacaron el respeto del cantante hacia una figura histórica del pop mexicano.

El intérprete también afirmó que la visita de Trevi representaba algo importante “para todo México y para el género regional mexicano”, frase que provocó aún más comentarios entre quienes siguieron el encuentro en plataformas digitales.

Gloria Trevi respondió con emoción tras el encuentro

La colaboración en vivo de 'Dr. Psiquiatra' demostró la fusión entre el regional mexicano y el pop en el United Center. - (Foto: Instagram/ Gloria Trevi )
La colaboración en vivo de 'Dr. Psiquiatra' demostró la fusión entre el regional mexicano y el pop en el United Center. - (Foto: Instagram/ Gloria Trevi )

La cantante reaccionó con la misma intensidad y dejó ver el cariño que siente por Peso Pluma y su público. Durante la conversación respondió: “Yo me emociono mucho, de verdad”, antes de asegurar que daría todo sobre el escenario esa noche.

Trevi también expresó que se entregaría completamente durante la presentación “en forma de agradecimiento”, palabras que reflejaron el ambiente de emoción que rodeó el inesperado dueto en el United Center.

Tras el concierto, la cantante agradeció en redes sociales la invitación y destacó la energía vivida junto al público mexicano en Chicago, mientras los videos de la colaboración comenzaron a circular masivamente.

El inesperado dueto que explotó en redes sociales

En el episodio uno del documental ‘Gloria Trevi: Sin Filtro’, la cantante explora pasajes de su vida poco conocidos, incluso por sus fans.
Videos del dueto entre Gloria Trevi y Peso Pluma circulan en redes, consolidando el impacto de su inesperada colaboración. - (Especial)

La aparición de Gloria Trevi durante el concierto de Peso Pluma se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del espectáculo. La mezcla entre regional mexicano y pop despertó sorpresa entre los asistentes y usuarios en internet.

Aunque la interpretación de “Dr. Psiquiatra” ya había generado entusiasmo, las palabras detrás de escena terminaron dando un giro más emocional al encuentro entre ambos artistas.

La colaboración dejó claro el impacto que tuvo la presencia de Gloria Trevi en el concierto y mostró una faceta distinta de Peso Pluma, quien no ocultó la admiración que siente por la cantante mexicana.

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