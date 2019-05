Retomando la historia, aquel día el helicóptero de Buschiazzo no funcionaba correctamente, ya que cuando reducía la potencia de sus turbinas un motor se detenía. Por esto, cambió al Puma AE-505, del teniente primero Roberto Fiorito y el sargento mecánico de aviación Horacio Di Motta. Vale recordar que durante la guerra de Malvinas los helicópteros volaban con un solo piloto y el puesto de copiloto era ocupado por un mecánico de aviación. Por la complejidad de la misión, el segundo jefe del batallón de aviación de combate 601 ordena que otro piloto acompañe a Fiorito. Ante esta directiva, varios jóvenes oficiales se ofrecieron como voluntarios pese a los riesgos que implicaba participar de la misión en cuestión. Sin embargo, no hubo lugar a mayor discusión cuando Buschiazzo afirmó: "La orden me la dieron a mí, así que el copiloto soy yo". Esta conducta, coherente con los valores que sustenta la institución, demostró la integridad y el valor de los oficiales de la aviación de Ejército ante una situación de combate.