Aquel día, Amín comenzó a mostrar un comportamiento extraño. Les había confesado a sus compañeros que llevaba cuatro noches sin dormir y decía frases incongruentes. Durante la tarde, en una plaza de la capital tucumana y en compañía de su mujer, empezó a decir a los gritos que alguien lo perseguía para matarlo. Un policía intervino y lo llevó a la comisaría para calmarlo. Allí, el comisario escuchó del joven una frase inquietante: "Ella (por Arias) ya no me quiere. Me quiere alejar de todos. No quiero hablar con mi esposa, no quiero hablar con mis amigos. No confío en nadie".