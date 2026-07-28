Show de drones para coronar la ceremonia de cierre de la Bienal de Esculturas del Chaco

Show de drones en el cierre de la Bienal de Esculturas de Chaco

Guardar

Luego de diez días de trabajo al aire libre en el Parque 2 de Febrero junto al Río Negro, en la ciudad de Resistencia, concluyó una nueva edición de este certamen de escultura a cielo abierto de renombre internacional y de impresionante convocatoria de público. El acto de cierre de la Bienal del Chaco 2026 incluyó la premiación del certamen, el anuncio de la próxima edición que coincidirá con los 40 años de la Bienal y un show de drones que puso en el cielo los principales símbolos de la historia, cultura y naturaleza chaqueñas: desde el yaguareté hasta la réplica del David de Miguel Angel que desde el año 24 preside la entrada al predio de la Bienal, pasando por el capullo de algodón, los inmigrantes y el legendario perro Fernando.

Un espectáculo de luces proyecta la figura, familiar a todos los chaqueños, del legendario perro Fernando en el cielo nocturno

Se conoció el nombre del ganador del Certamen Internacional de Escultura, el chileno Mauricio Guajardo, con su obra Cubo Etéreo, uno de los diez escultores seleccionados entre los 439 postulantes de todo el mundo. Las 10 obras de esta edición se sumarán a las 731 obras emplazadas actualmente en la ciudad de Resistencia.

PUBLICIDAD

El ganador del certamen descorcha champagne en el escenario. El chileno Mauricio Guajardo fue premiado por su obra Cubo Etéreo

Además del certamen de escultura, la Bienal también incluyó el Congreso Internacional de Artes, el Encuentro de Escultores Invitados, el Concurso de Escultura para Estudiantes de Artes y el III Seminario de Arte, Derecho, Patrimonio y Urbanismo.

Otras actividades fueron el VI Festival Filarmónico, la III edición de Madre Canción, la III edición de Agitá la Bienal, el VII Encuentro de Maestros Artesanos Argentinos y el IX Encuentro de Arte Indígena y Artesanía de Pueblos Originarios.

PUBLICIDAD

El escultor chileno Mauricio Guajardo en plena tarea

Como distinción especial a Resistencia y su patrimonio escultórico, el ICLAFI-ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, eligió esa ciudad para realizar su Reunión Anual.

Los premiados de la Bienal 2026

El segundo premio del certamen fue para el búlgaro Georgi Minchev por Fragmento de algo más grande. El tercer premio quedó en manos de la ucraniana Lyudmyla Mysko por Metaestructura.

PUBLICIDAD

Además de las elecciones del jurado, votan los niños, el público y los mismos excultores. El Premio de los Niños distinguió al uzbeko Ulash Urakov por Poesía. El del Público fue para el bielorruso Alex Sorokin por Movimiento cuántico II.

El uzbeko Ulash Urakov y la obra que fue votada por los niños

Finalmente, el Premio de los Escultores distinguió a la polaca Anna Rasinska por Fiat lux (Hágase la luz) y a Mysko por Metaestructura.

El espectáculo de drones que clausuró la Bienal

Tras la premiación, el espectáculo de drones ocupó el cielo del predio, instantes antes del recital de Abel Pintos que marcó el cierre de la noche. El perro Fernando fue quien cosechó la mayor ovación cuando su identificable figura se proyectó en el aire.

PUBLICIDAD

La Bienal 2028 y los 40 años del sueño de su creador

A las 20:30 la organización anunció el inicio del recorrido hacia la próxima edición, que coincidirá con los 40 años de la Bienal del Chaco. Esa convocatoria retomará el proyecto ideado por Fabriciano Gómez, el escultor fallecido en 2022, para hacer del arte un bien compartido en el espacio público.

Para terminar a tiempo, algunos escultores trabajaron incluso de noche

La nueva identidad visual se presentará bajo la denominación Bienal’28. Esa marca recupera el uso del año en el nombre, como en las primeras ediciones, y busca unir memoria e innovación.

PUBLICIDAD

La Bienal nació en los 80, por iniciativa de Fabriciano Gómez —artista que renunció a una prometedora carrera en el exterior para volver a su Chaco natal—, primero como certamen local, luego nacional y finalmente internacional, convertido en la actualidad en uno de los concursos más reconocidos por los escultores consagrados del mundo.

Con una característica que la vuelve única: la participación de la gente que sigue el proceso, interactúa con los escultores, vota las obras que prefiere y luego cuida el patrimonio de la ciudad; no hay vandalismo, nadie daña las más de 700 esculturas que ornamentan sus parques, plazas y veredas.

PUBLICIDAD

Video: resumen de la Bienal 2026

Cierre y premiación de la Bienal Internacional de Esculturas del Chaco