Última hora de los incendios en España, en directo: la emergencia persiste en los focos de Ávila-Madrid y Vall d’Uixó

España atraviesa una emergencia nacional por los incendios forestales, con dos grandes focos que concentran la mayor preocupación de las autoridades y los equipos de emergencia. El primero afecta a las provincias de Ávila y Madrid, donde la confluencia de los frentes ha provocado el mayor incendio registrado en la historia del país, con más de 172.000 hectáreas arrasadas.
El perímetro del fuego supera los 160 kilómetros y ha obligado a evacuar y confinar a decenas de miles de personas. La situación sigue siendo especialmente delicada en zonas como el Valle de Iruelas-El Tiemblo y el Valle del Tiétar, donde los efectivos mantienen la vigilancia por la evolución de las llamas y el riesgo de rebrotes.
El segundo gran foco se sitúa en el entorno del Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón. Aquí, los incendios han alcanzado áreas cercanas a núcleos habitados, lo que ha requerido el despliegue de medios terrestres y aéreos, además de la colaboración de unidades internacionales.
Los operativos trabajan sin descanso para evitar que el fuego se extienda y cause nuevos desalojos. Las autoridades mantienen las restricciones y han reiterado que el regreso a las viviendas solo se permitirá cuando existan garantías de seguridad.
España entera sigue atenta al avance del fuego por la península ibérica. El país, que ya ha visto arder 172.000 hectáreas y 35 grandes incendios forestales este año, pelea contra el que es ya el mayor incendio de la historia del país, con más de 77.000 hectáreas arrasadas y 100.000 evacuados entre Madrid, Toledo y Ávila. Mientras, en Castellón, el siniestro ha afectado a más de 8.500 hectáreas y ha obligado a desalojar a más de 16.000 personas.
No es un secreto que los incendios en España serán cada vez más agresivos y frecuentes. Lo afirma así la ciencia y lo advierten las administraciones, que se han visto obligadas en los últimos años a explorar nuevos medios que sean capaces de contener este tipo de catástrofes.
La combinación de olas de calor extremo y una sequía estructural ha desatado una crisis ambiental unificada en el sur de Europa. La coincidencia de incendios forestales de comportamiento extremo en varios puntos del continente en las últimas 72 horas ha obligado a la evacuación preventiva y al confinamiento de más de 350.000 ciudadanos comunitarios, poniendo en jaque la estrategia de respuesta solidaria de la Unión Europea.