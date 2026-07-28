Última hora de los incendios en España, en directo: la emergencia persiste en los focos de Ávila-Madrid y Vall d’Uixó

Varias personas trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal Ávila (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

España atraviesa una emergencia nacional por los incendios forestales, con dos grandes focos que concentran la mayor preocupación de las autoridades y los equipos de emergencia. El primero afecta a las provincias de Ávila y Madrid, donde la confluencia de los frentes ha provocado el mayor incendio registrado en la historia del país, con más de 172.000 hectáreas arrasadas.

El perímetro del fuego supera los 160 kilómetros y ha obligado a evacuar y confinar a decenas de miles de personas. La situación sigue siendo especialmente delicada en zonas como el Valle de Iruelas-El Tiemblo y el Valle del Tiétar, donde los efectivos mantienen la vigilancia por la evolución de las llamas y el riesgo de rebrotes.

El segundo gran foco se sitúa en el entorno del Vall d’Uixó, en la provincia de Castellón. Aquí, los incendios han alcanzado áreas cercanas a núcleos habitados, lo que ha requerido el despliegue de medios terrestres y aéreos, además de la colaboración de unidades internacionales.

Los operativos trabajan sin descanso para evitar que el fuego se extienda y cause nuevos desalojos. Las autoridades mantienen las restricciones y han reiterado que el regreso a las viviendas solo se permitirá cuando existan garantías de seguridad.