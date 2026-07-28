En plena tensión con Lula, Milei viaja a Perú para la asunción de Fujimori y aspira a liderar un bloque regional

El presidente Javier Milei en Brasil, en apoyo a Flavio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)

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“Vinimos a acompañar la ola azul, que sea el momento y terminemos de pintar el mapa como corresponde de una vez”, fue el mensaje que le transmitió este fin de semana el presidente Javier Milei al senador Flavio Bolsonaro, principal competidor de Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 4 de octubre por la presidencia de Brasil. Bajo ese objetivo, el libertario estará presente este martes en la jura de la reciente electa Keiko Fujimori en Perú, en lo que configura un nuevo aliado regional del Gobierno.

El corrimiento ideológico hacia la derecha que atraviesa el continente y que sumó nuevos exponentes con los triunfos de Fujimori y de Abelardo de la Espriella en Colombia entusiasma a la Casa Rosada, que apuesta a impulsar la creación de un bloque regional liderado por Milei, uno de los primeros exponentes del liberalismo en los últimos años.

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Al respecto, hay quienes creen que la ceremonia de jura podría oficiar de puntapié inicial para sentar las bases de un espacio que aglutine a todas las expresiones en una especie de reedición del Grupo de Lima. “El Presidente podría transformarse en el líder del proceso en América Latina, al estilo del Grupo de Lima. No solo se están eligiendo gobiernos alineados, todos mantienen vínculos estrechos con la Argentina”, sostuvo ante Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Este martes, el mandatario, que llegó a Lima en horas de la madrugada, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participará de la asunción formal de la líder de Fuerza Popular, cuya ceremonia de asunción comenzará con un Te Deum y continuará a las 12.45 (hora local) en el Congreso, donde jurará como la primera mujer presidenta del país. Allí compartirá con sus pares de Chile, José Antonio Kast; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Ecuador, Daniel Noboa y de República Dominicana, Luis Abinader Corona.

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El presidente Javier Milei y su par paraguayo Santiago Peña en la previa de la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

La coincidencia temporal de varios jefes de Estado podría ser aprovechada por el mandatario que trabaja para la consolidación de una representación de derecha con peso. Incluso, en Balcarce 50 hay quienes hablan de la posibilidad de inmortalizar ese entendimiento a través de una foto de familia.

En la previa a la ceremonia de traspaso presidencial, Milei protagonizará una reunión bilateral con Fujimori, a las 11, y luego recibirá un título honorífico de Doctor Honoris Causa, que entregarán las autoridades de la Universidad San Martín de Porres, a las 16, en un evento en el que se espera que el libertario haga uso de la palabra.

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El viaje se produce en el marco de la escalada de tensión de la administración libertaria con el gobierno de Lula da Silva en Brasil, luego de que Milei lo acusara de “ladrón”, “basura socialista” y “presidiario” durante su exposición en la Convención Nacional del Partido Liberal que se realizó el fin de semana en el país vecino.

También extendió sus críticas al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, al que calificó como “basura calva”, luego de que se le prohibiera visitar a Jair Bolsonaro en su domicilio, quien cumple su condena por intento de golpe de Estado.

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Los dichos de Milei no fueron bien recibidos en Brasil, y horas más tarde, el mandatario pernambucano ordenó a su canciller, Mauro Vieira, que llamara a consultas al embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino, Daniel Raimondi, para que diera las explicaciones del caso.

Embajador de Brasil, Julio Bitelli, en la jornada de diplomáticos APSEN en Cancillería

Si bien en el oficialismo admiten que sobrevuela un “enorme malestar” entre las naciones, descartan que el enojo se traslade al plano económico-comercial. Además, desestiman la posibilidad de un eventual ofrecimiento de disculpas por parte del libertario que supo cuestionar a su par de Brasil en más de una oportunidad.

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El pasado lunes, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, se refirió al Presidente libertario como "payaso" y planteó que la economía argentina atraviesa una situación más grave que la brasileña. “El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta“, arremetió el funcionario del país vecino.

A contramano de lo ocurrido en el resto de los procesos electorales, en los que el fundador de La Libertad Avanza optó por mantenerse ajeno hasta que se publicaron los resultados de los comicios, Milei se mostró públicamente en respaldo del mayor de los cinco hijos de Bolsonaro. El Presidente no le perdona a Lula da Silva haber acompañado a Sergio Massa, su rival en el balotaje de 2023.

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Con la mira puesta en la construcción de un bloque regional de derecha, Milei también asistirá a la ceremonia de jura de Abelardo de la Espriella en Colombia, el próximo 7 de agosto. Asimismo, en el Gobierno aspiran a que el senador brasileño se imponga sobre el líder del Partido de los Trabajadores en los comicios de octubre.

De esta manera, el oficialismo buscaría completar el cambio ideológico en el continente y ganar peso para intentar torcer los lineamientos de los organismos regionales.

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