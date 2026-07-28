El plan del Gobierno para el segundo semestre: reformas, acuerdos con provincias y la reelección de Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la ceremonia de inauguración de la 138.ª exposición anual de la Sociedad Rural (REUTERS/Mariana Nedelcu)

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Pasada la convulsión que generó el caso Adorni, el Gobierno definió las tres claves con las que busca marcar la segunda mitad del año: avanzar en la sanción de la mayor cantidad posible de proyectos de ley enviados al Congreso, profundizar el operativo reelección de Javier Milei rumbo a 2027, ya lanzado, y fortalecer el vínculo con las provincias aliadas, según expresó a Infobae una fuente oficialista.

“Para el segundo semestre impera una lógica legislativa y la definición político-electoral previa a 2027. La mesa política tiene discusión en función del tema”, sintetizó un integrante de la mesa política para definir las prioridades del Poder Ejecutivo para los próximos meses.

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La Casa Rosada ordena los planes para, tras el “reseteo” del Gabinete, como lo llaman, encontrar el equilibrio necesario que le permita cumplir con todos los objetivos trazados sin tener que declinar ninguno. “El desafío es ver cómo amalgamamos los intereses del partido con la política que implementaremos en el vínculo con los aliados”, se sinceró una voz oficial.

La hoja de ruta diseñada por la administración libertaria apuesta a avanzar en la aprobación de la mayor cantidad de leyes necesarias para dar lugar al “año más reformista de la historia”, que prometió el presidente Javier Milei el 1° de marzo en el marco de la Asamblea Legislativa. “Trabajamos en una agenda de reformas con el Presidente a la cabeza. Es un Gobierno que tiene la libido puesta ahí”, graficó un funcionario en tema.

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El presidente Javier Milei junto al titular del BCRA, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en la quinta de Olivos

Con el Congreso en pleno receso invernal, el Poder Ejecutivo tiene pendiente el envío de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en la que trabaja el propio Milei y que presentará el jueves en cadena nacional, pero además los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e Inocencia Fiscal II, un paquete de proyectos económicos y la tan ansiada reforma electoral, clave para consolidar los planes electorales, pero aún sin los apoyos suficientes.

En la búsqueda de los respaldos necesarios para la sanción de los proyectos previstos para este año figura el vínculo del oficialismo con las provincias, política que se sometió a profundos cambios en lo que va de la gestión. Si bien inicialmente las terminales violetas se mostraban reticentes a acordar con los representantes provinciales, con una nueva elección presidencial en el horizonte y en pos de concretar los deseos reeleccionistas del libertario, admiten la necesidad de entablar un diálogo más amplio.

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En ese escenario, en Casa Rosada hablan de un esquema de 13 provincias aliadas, con las que mantienen permanente comunicación y con las que acordarán de diferente manera en función de las necesidades de cada territorio. “Hay una mayor vocación para acordar. El primer objetivo es la reelección de Milei y no con todas se tendrá el mismo criterio”, expresó un alfil violeta.

En Balcarce 50 identifican entre los aliados a Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Chaco y San Luis. También suman a la Ciudad de Buenos Aires, distrito complejo, atravesado por la interna existente entre los primos Mauricio y Jorge Macri.

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Los gobernadores junto a Javier Milei en el 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán

Pese a la voluntad expresa, aclaran que los entendimientos se materializarán de diversas formas y pueden ir desde compartir listas a habilitar únicamente la competencia legislativa. Tampoco descartan acordar términos de coexistencia pacífica en territorios liderados por gobiernos de otro signo político, pero de sintonía libertaria. “Los gobernadores están viendo que en sus provincias hay anuencias para hacer acuerdos”, celebró un funcionario que se muestra expectante por los cierres de listas que tendrán lugar en 2027.

No obstante, en el armado son cautelosos y evitan dar definiciones en torno a los posibles entendimientos que negociarán “provincia por provincia”, aunque admiten que las conversaciones se definirán en función de los apoyos legislativos que el oficialismo reciba en el Congreso Nacional. “Falta más de un año, no hay criterios definidos. Hacerlo sería un suicidio”, aclaró una fuente del sector a este medio.

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A la tarea está abocada la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, secundada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien recibe casi a diario a los mandatarios provinciales para escuchar sus reclamos, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, quienes cumplen un papel activo en el armado.